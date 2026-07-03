Basilicata consolida la riforma del sistema del lavoro

“La rimodulazione del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche attive del lavoro rappresenta un ulteriore tassello della strategia con la quale la Giunta regionale del presidente Vito Bardi sta modernizzando il sistema lucano delle politiche del lavoro, mettendo al centro persone, imprese e territori.”

Lo afferma l’assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro, Francesco Cupparo, dopo l’approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale, resosi necessario per recepire il nuovo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le conseguenti indicazioni europee relative all’attuazione del PNRR.

“Non si tratta di un semplice adempimento amministrativo – sottolinea Cupparo – ma della conferma di una precisa scelta politica: investire in un sistema pubblico dei servizi per il lavoro moderno, efficiente e capace di accompagnare le trasformazioni economiche della Basilicata. In questi anni abbiamo ricostruito un settore che per lungo tempo aveva sofferto carenze di personale, limiti organizzativi e insufficienti investimenti.

Oggi possiamo contare su una rete dei Centri per l’Impiego più forte, su un’ARLAB sempre più protagonista e su strumenti innovativi che rendono più efficace l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.”

L’assessore evidenzia come la Regione abbia saputo cogliere l’opportunità offerta dal PNRR trasformando il Programma GOL e il Piano di potenziamento dei CPI in una leva strutturale di sviluppo.

“La Basilicata non ha inseguito le riforme, ma le ha governate, adeguando tempestivamente la propria programmazione alle nuove disposizioni ministeriali e comunitarie per non perdere neppure un euro delle risorse disponibili e rispettare integralmente i target previsti.”

La rimodulazione conferma gli investimenti nelle principali linee strategiche: rafforzamento delle competenze degli operatori, digitalizzazione dei servizi, sviluppo dei sistemi informativi, adeguamento delle sedi dei Centri per l’Impiego, comunicazione integrata e osservatorio regionale del mercato del lavoro, con l’obiettivo di offrire servizi sempre più qualificati a cittadini e imprese.

La rete attuale comprende 8 CPI, 6 Sub-Centri/SPI e il Centro Regionale per l’Agricoltura di Lavello (CPA). Gli sportelli rappresentano punti di accesso fisici che assicurano i servizi di base e operano in raccordo con il CPI di riferimento, mantenendo modalità di erogazione coerenti.

In prospettiva, il rafforzamento dei CPI è considerato decisivo perché questi presìdi diventino sempre più la porta di accesso al Programma GOL, che pone la prossimità tra i propri obiettivi.

Per ampliare ulteriormente la copertura territoriale, Regione e ARLAB hanno pianificato l’attivazione di 15 sportelli informativi con funzioni soprattutto di accoglienza, prima informazione/iscrizione e aperture settimanali, ospitati presso sedi di amministrazioni comunali tramite accordi o convenzioni.

È inoltre prevista la possibilità di aggiungere 1–2 ulteriori sportelli in comuni delle aree interne selezionati in base a densità abitativa e distanza dai CPI/Sub-CPI esistenti.

“Le politiche attive del lavoro – aggiunge Cupparo – rappresentano oggi uno dei principali strumenti di sviluppo economico. Attraverso Centri per l’Impiego efficienti possiamo sostenere le imprese nella ricerca di competenze professionali, accompagnare i giovani nella costruzione del proprio futuro, favorire la ricollocazione dei lavoratori, contrastare la disoccupazione di lunga durata e offrire nuove opportunità alle categorie più fragili.”

L’assessore richiama anche i risultati già raggiunti con il Programma GOL, che ha consentito ai Centri per l’Impiego della Basilicata di prendere in carico decine di migliaia di cittadini, confermando il ruolo centrale della rete pubblica nell’attuazione delle politiche attive.

“Naturalmente il lavoro non è concluso. Restano sfide importanti: il completamento del rafforzamento degli organici, l’ulteriore digitalizzazione dei servizi, una presenza ancora più capillare nelle aree interne e una collaborazione sempre più stretta con il sistema produttivo, le imprese, gli enti di formazione e le parti sociali. Ma la direzione è chiara e la Basilicata dispone oggi di una programmazione credibile, di risorse certe e di una governance in grado di accompagnare la crescita del territorio.”

“In un mercato del lavoro sempre più dinamico – conclude Cupparo – la competitività di una regione si misura anche dalla qualità dei suoi servizi pubblici per l’impiego. Per questo continuiamo a investire con convinzione sui Centri per l’Impiego e su ARLAB, nella consapevolezza che ogni intervento finalizzato ad aumentare l’occupabilità delle persone significa creare sviluppo, rafforzare il sistema delle imprese e offrire maggiori opportunità ai giovani che scelgono di costruire il proprio futuro in Basilicata.”