WhatsApp introduce i nomi utente: più privacy e addio alla condivisione del numero di telefono

WhatsApp ha avviato anche in Italia la registrazione dei nomi utente, una novità destinata a rendere più sicure e riservate le conversazioni sulla piattaforma. La nuova funzione consentirà agli utenti di comunicare senza dover condividere il proprio numero di telefono, offrendo un ulteriore livello di tutela della privacy.

Come annunciato da Meta, la possibilità di prenotare il proprio username è disponibile già da questa settimana, in vista del rilascio globale della funzionalità previsto nei prossimi mesi.

Con oltre tre miliardi di utenti attivi in tutto il mondo, WhatsApp ha deciso di anticipare la fase di registrazione per permettere agli iscritti di assicurarsi il nome desiderato. Nel caso in cui lo username scelto fosse già occupato, l’app metterà a disposizione un generatore automatico che proporrà alternative personalizzate.

La novità sarà particolarmente utile anche per aziende, creator e organizzazioni, che potranno utilizzare lo stesso nome già adottato su Instagram e Facebook, mantenendo così un’identità coerente sulle diverse piattaforme di Meta.

Per garantire la massima riservatezza, WhatsApp precisa che non sarà presente un elenco pubblico degli utenti né un sistema di suggerimenti. Per avviare una conversazione con una persona sarà quindi necessario conoscere esattamente il suo nome utente.

Tra le nuove opzioni è prevista anche una “chiave del nome utente”, un codice facoltativo che potrà essere richiesto per consentire il primo contatto, offrendo agli utenti un controllo ancora maggiore su chi può inviare loro messaggi.

Quando la funzione sarà pienamente operativa, nelle nuove chat il numero di telefono non verrà più mostrato, purché l’utente abbia scelto di utilizzare il proprio nome utente come identificativo.

Per prenotare il proprio username è sufficiente aggiornare WhatsApp all’ultima versione disponibile e accedere al percorso Impostazioni > Account > Nome utente, dove sarà possibile verificare la disponibilità del nome scelto e completare la registrazione.