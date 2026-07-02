Sinner convince a Wimbledon: “Vittoria importante, ora sto trovando il ritmo”

Jannik Sinner conquista il pass per il terzo turno di Wimbledon superando Nuno Borges e al termine dell’incontro si mostra soddisfatto della prestazione, pur riconoscendo che c’è ancora margine di crescita.

“È stata una partita molto impegnativa e sono felice del risultato”, ha dichiarato il numero uno del mondo.

“Nei primi due set abbiamo servito entrambi molto bene. Non è stato semplice trovare continuità negli scambi perché si giocava poco da fondo campo.

Portare a casa due vittorie è un segnale positivo, anche se ci sono ancora alcuni aspetti da migliorare”.

L’altoatesino spiega di sentirsi sempre più a suo agio sull’erba londinese dopo il debutto complicato: “Nel primo turno ho pagato un po’ la mancanza di partite dopo il Roland Garros. Incontri come questo mi permettono di acquisire ritmo e fiducia.

Ora avrò una giornata di riposo che sarà utile per recuperare energie e preparare al meglio il prossimo match. Anche ieri avevo svolto un lavoro ridotto perché la sfida di lunedì era stata particolarmente impegnativa”.

Nel finale, Sinner si concede anche una battuta sul golf e sulla presenza di alcuni protagonisti della Ryder Cup sugli spalti: “Non sono ancora bravo come Carlos, ma posso sicuramente migliorare.

Giocare davanti a campioni della Ryder Cup è davvero speciale e rende l’atmosfera ancora più emozionante”.