Senise inaugura il nuovo Asilo Nido Comunale: sabato 4 luglio il taglio del nastro

SENISE – Un nuovo importante traguardo per la comunità di Senise. Sabato 4 luglio 2026, alle ore 18:00, sarà inaugurato il nuovo Asilo Nido Comunale, una struttura moderna e funzionale destinata ad accogliere i bambini della prima infanzia e a offrire un servizio essenziale alle famiglie del territorio.

L’iniziativa rappresenta un passo significativo nel rafforzamento dei servizi educativi comunali e testimonia l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere politiche a sostegno delle famiglie e delle nuove generazioni. Il nuovo asilo è stato realizzato con spazi progettati per garantire sicurezza, comfort e benessere ai più piccoli, oltre a favorire percorsi educativi e di socializzazione fondamentali per la loro crescita.

La struttura, completamente attrezzata, offrirà ambienti accoglienti e pensati per stimolare l’apprendimento attraverso il gioco, la creatività e le attività educative, rispondendo alle esigenze delle famiglie che necessitano di un servizio qualificato per la cura dei propri figli.

L’inaugurazione sarà aperta alla cittadinanza e rappresenterà un’occasione per visitare gli spazi del nuovo asilo e conoscere da vicino una realtà che arricchirà l’offerta educativa del Comune in vista del prossimo anno scolastico.

Con questo intervento, Senise compie un ulteriore investimento sul proprio futuro, puntando sull’infanzia e sulla qualità dei servizi pubblici come elementi centrali per lo sviluppo della comunità.

L’Amministrazione Comunale invita cittadini, famiglie e associazioni a partecipare alla cerimonia inaugurale, condividendo un momento che segna l’inizio di una nuova opportunità per il territorio e per i suoi bambini.