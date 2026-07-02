Potenza, caso Elisa Claps: la Procura riapre le indagini sulle possibili complicità

A oltre trent’anni dalla scomparsa di Elisa Claps, il caso torna al centro dell’attenzione. Nel corso della trasmissione televisiva Chi l’ha visto?, andata in onda nella serata di mercoledì 1° luglio, il fratello della giovane, Gildo Claps, ha rivelato che la Procura di Potenza ha riaperto le indagini da circa due anni per fare luce sulle possibili complicità legate all’omicidio e al ritrovamento del corpo.

«Da due anni la Procura di Potenza ha riaperto con coraggio le indagini sul ritrovamento del corpo di Elisa e sulle complicità», ha dichiarato Gildo, sottolineando l’importanza di un nuovo filone investigativo che punta a chiarire eventuali responsabilità rimaste finora nell’ombra.

Elisa Claps aveva 16 anni quando scomparve il 12 settembre 1993 a Potenza. Per diciassette anni la sua famiglia ha cercato instancabilmente la verità, fino al tragico ritrovamento del corpo nel marzo 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità, proprio nel luogo in cui la ragazza era stata vista per l’ultima volta.

Per il delitto è stato condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione Danilo Restivo, che nel frattempo si era trasferito nel Regno Unito. Qui, nel 2002, uccise anche la vicina di casa Heather Barnett, per il cui assassinio sta scontando una pena di almeno 40 anni inflitta dalla giustizia britannica.

A parlare con speranza è stata anche la madre di Elisa, Filomena Iemma, che ha espresso fiducia nel lavoro della magistratura: «È un’indagine difficile, complessa, però siamo ottimisti. Credo che sia un bel segnale anche per le tante famiglie i cui casi sono ormai sepolti: non disperate mai».

La riapertura delle indagini rappresenta un nuovo capitolo in una delle vicende giudiziarie più dolorose e significative della cronaca italiana, con l’obiettivo di accertare se, oltre al responsabile già condannato, vi siano state omissioni o complicità che abbiano contribuito a ritardare per anni il pieno accertamento della verità.