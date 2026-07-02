Pittella: Festa della Bruna, patrimonio dal valore universale

“La Festa della Bruna è tra le testimonianze più significative dell’identità di Matera e della Basilicata. Il suo valore sta nella capacità di coniugare fede, storia e partecipazione popolare, rinnovandosi ogni anno senza perdere il proprio significato. Per questo il Consiglio regionale sostiene il percorso di candidatura della Festa a Patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO”.

Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella.

“Valorizzare la Festa della Bruna – dichiara il Presidente del Consiglio regionale – significa riconoscere il valore di una storia che appartiene a Matera ma che, per il suo significato culturale e civile, parla ben oltre i confini della nostra regione, tanto più nell’anno in cui la città è Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo. Un augurio alla città e a chi vive la festa, e un ringraziamento alle istituzioni territoriali, all’Arcidiocesi, all’Associazione Maria SS. della Bruna, ai volontari e ai maestri cartapestai, e a quanti con il proprio lavoro consentono di tramandare e custodire questa tradizione secolare”.