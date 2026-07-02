Pat Metheny torna a Roma: il maestro della chitarra jazz protagonista all’Auditorium Parco della Musica

Pat Metheny è pronto a tornare a esibirsi nella Capitale. Il celebre chitarrista e compositore statunitense salirà sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica il prossimo 5 luglio, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva organizzata dalla Fondazione Musica per Roma.

Artista tra i più influenti della scena jazz internazionale, Metheny vanta una carriera straordinaria impreziosita da 20 Grammy Award e da una continua ricerca musicale che, da oltre mezzo secolo, attraversa e fonde linguaggi diversi. Un percorso iniziato nel 1975 con il rivoluzionario album Bright Size Life, inciso insieme al bassista Jaco Pastorius e al batterista Bob Moses, disco considerato ancora oggi una pietra miliare del jazz contemporaneo.

L’appuntamento romano rientra nel tour mondiale dedicato a Side-Eye III+, progetto che vede il musicista americano affiancato dai fidati collaboratori Chris Fishman al pianoforte e alle tastiere e Joe Dyson alla batteria. A completare la formazione, nelle diverse tappe internazionali, ci saranno anche il giovane bassista californiano Jermaine Paul e il percussionista e cantante Leonard Patton.

Il concerto sarà costruito attorno ai brani di Side-Eye III+, un lavoro concepito come un progetto aperto e in continua trasformazione, capace di evolversi attraverso nuove interpretazioni e differenti combinazioni artistiche.

L’idea alla base di Side-Eye nasce dalla volontà di favorire il dialogo tra musicisti di generazioni diverse, creando uno spazio creativo in cui esperienza e nuovi talenti possano confrontarsi liberamente. Il progetto rappresenta infatti un vero laboratorio musicale, nel quale Metheny condivide il palco con alcuni degli artisti emergenti più interessanti della scena jazz di New York.

“È praticamente impossibile riprodurre dal vivo, con una formazione ridotta, tutto ciò che si ascolta nel disco, e non è nemmeno questo il nostro obiettivo”, ha spiegato Metheny. “Le composizioni di Side-Eye III+ offrono molte possibilità interpretative, ed è proprio questa la loro forza. Sto già immaginando il futuro sviluppo del progetto. Il cuore della band continuerà a essere formato da Chris Fishman, Joe Dyson e me: vogliamo proseguire il percorso artistico costruito insieme sul palco e in studio in questi anni così ricchi di stimoli”.