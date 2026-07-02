Francesco Montanile esplora il lato oscuro del cinema con Cinematic Suspense Vol. 1

Dopo i due capitoli di Cinematic Songs, il compositore Francesco Montanile inaugura una nuova fase del proprio percorso artistico con Cinematic Suspense Vol. 1, album composto da 34 tracce interamente dedicate alle atmosfere del cinema thriller e horror.

Pubblicato il 20 giugno su tutti i principali digital store e piattaforme di streaming, il progetto nasce nel dicembre 2024, subito dopo la pubblicazione di Cinematic Songs Vol. 2, con l’obiettivo di approfondire un linguaggio musicale più specifico e coerente, orientato alla tensione narrativa e alla suspense cinematografica. Un terreno espressivo che l’artista considera particolarmente affine alla propria sensibilità creativa.

Una parte significativa delle composizioni è stata realizzata per Ombre, film thriller ambientato nel Lecchese e diretto da Roger Fratter per la società di produzione cinematografica milanese Anno 404 Srl. Un’esperienza che ha contribuito a consolidare la collaborazione professionale tra il regista e il compositore.

Le tracce dell’album si sviluppano attraverso sonorità oscure e immersive, costruite con synth elettronici profondi, archi carichi di tensione, sound design ed effetti cinematici. In questo contesto la chitarra, strumento principale di Montanile, assume un ruolo centrale, dialogando con l’elettronica attraverso texture ambient e timbriche dilatate che amplificano il senso di inquietudine e attesa.

Il risultato è un’opera fortemente evocativa, pensata per richiamare immagini, emozioni e scenari tipici del linguaggio cinematografico contemporaneo. Più che una semplice raccolta di brani, Cinematic Suspense Vol. 1 si presenta come un vero percorso sonoro capace di accompagnare idealmente lo spettatore all’interno di storie sospese tra mistero, tensione e oscurità.

Anche la copertina riflette il cambiamento artistico. Al centro dell’immagine compare la solita chiave di violino ma trasformata e corrosa, immersa in un ambiente che richiama un corridoio abbandonato. Le tonalità scure, la pellicola cinematografica degradata e le onde sonore distorte rafforzano il carattere inquieto dell’opera, creando una forte continuità tra contenuto musicale e identità visiva.

Con questo nuovo lavoro, Francesco Montanile consolida il proprio percorso nel mondo della musica per immagini, confermando una ricerca artistica sempre più orientata alla composizione di colonne sonore e alla costruzione di universi sonori cinematografici. Cinematic Suspense Vol. 1 rappresenta così un ulteriore tassello di un percorso creativo in continua evoluzione, proiettato verso nuove collaborazioni e produzioni cinematografiche.

I film per i quali il compositore ha realizzato le musiche sono consultabili attraverso il suo profilo professionale su IMDb e sono disponibili su diverse piattaforme streaming, a testimonianza di una crescente presenza nel panorama della produzione cinematografica indipendente italiana.

Link Album Spotify “Cinematic Suspense (Vol.1)

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