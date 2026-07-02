Forza Italia Giovani Basilicata: nomine organigramma regionale e Responsabile Dipartimento nazionale

Il Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata Simone Pierro ha provveduto ad ampliare l’organigramma regionale, con nomine volte a rafforzare l’azione politica e organizzativa del movimento giovanile azzurro, valorizzando competenze, professionalità e impegno sul territorio.

Sono stati conferiti i seguenti incarichi:

-Marisa Bochicchio: Portavoce;

-Filippo Solimando: Responsabile Formazione;

-Viviana Termine: Responsabile Enti Locali.

Si tratta di ruoli strategici per il consolidamento dell’attività politica e organizzativa del movimento giovanile, con l’obiettivo di rafforzare la comunicazione, promuovere la crescita della classe dirigente e intensificare il dialogo con le amministrazioni locali e i territori.

Contestualmente, Forza Italia Giovani Basilicata esprime soddisfazione per la nomina di Alessandro Santoro a Responsabile del Dipartimento Nazionale “Infrastrutture e Trasporti”, incarico di grande rilevanza che rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto e delle competenze maturate nel settore.

Le nuove nomine testimoniano la volontà di Forza Italia Giovani di continuare a investire sulle persone e sulle professionalità che, con passione e senso di responsabilità, contribuiscono quotidianamente alla crescita del partito e alla costruzione di proposte concrete per i cittadini.

Dichiara il Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata Simone Pierro: «La nostra squadra oggi si rafforza in maniera significativa con delle figure di spessore che daranno il loro contributo e si impegneranno per un movimento giovanile sempre più solido e attivo nel panorama politico lucano.

Le deleghe attribuite rispecchiano appieno delle competenze già maturate negli scorsi mesi sul campo, ottenendo oggi il giusto riconoscimento.

Marisa Bochicchio, Portavoce del nostro movimento giovanile, subentra a Cosimo Stigliano, che continuerà a svolgere il ruolo di Vice Segretario Provinciale di Forza Italia Giovani Matera e che ringrazio per il prezioso contributo dato in questi mesi. L’impegno di Marisa, sin da quando è entrata a far parte del movimento giovanile, è stato fondamentale per tutti noi e con questa importante nomina avrà modo di mettere a frutto le proprie conoscenze e competenze anche per il nostro movimento.

Filippo Solimando, che ringrazio per aver concretizzato operativamente la nostra Scuola di formazione politica, continuerà a svolgere il ruolo di Responsabile Iniziative e avrà altresì la fondamentale delega alla Formazione, proseguendo così l’attività già cominciata.

Viviana Termine, Consigliera comunale della Città di Venosa, avrà la rilevante delega agli Enti locali, in virtù della conoscenza profonda delle dinamiche amministrative e consiliari e delle straordinarie competenze maturate negli anni a servizio della sua comunità. Con questo incarico avrà il compito di fare rete con tutti gli amministratori locali di Forza Italia Giovani, sia a livello regionale che nazionale.

Con Roberta Taddei, componente della Segreteria Nazionale di Forza Italia Giovani e Responsabile dei Rapporti esterni di Forza Italia Giovani, accogliamo, inoltre, con profonda gioia e grande soddisfazione la nomina di Alessandro Santoro a Responsabile del Dipartimento Nazionale “Infrastrutture e Trasporti”, e ringraziamo pertanto il Segretario Nazionale di Forza Italia Giovani Simone Leoni e il Responsabile Nazionale dei Dipartimenti di Forza Italia Giovani Antony Mammino. La loro decisione di affidare ad Alessandro questo Dipartimento strategico premia il merito oltre che le competenze tecniche e il curriculum, e siamo certo che saprà, a livello nazionale, portare in alto il nostro gruppo e la nostra splendida Basilicata.

A loro, e ai tantissimi ragazzi lucani che in queste ore stanno ricevendo la nomina a componenti di molti Dipartimenti nazionali, i quali saranno annunciati al completamento dei rispettivi organigrammi, vanno i miei migliori auguri di buon lavoro e un sincero in bocca al lupo da parte del movimento che rappresento, certo che sapranno svolgere i rispettivi incarichi con impegno, competenza e spirito di servizio.»