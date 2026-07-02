Elicottero precipita sul Monte Saccarello: tre vittime, imponente macchina dei soccorsi

Un elicottero è precipitato in un’area particolarmente impervia del Monte Saccarello, nel territorio di Realdo, in provincia di Imperia.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, nell’incidente avrebbero perso la vita tre persone. Le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento.

Sul luogo della tragedia è stata attivata una vasta operazione di soccorso che coinvolge il personale sanitario, i Vigili del Fuoco, intervenuti con l’elicottero Drago e con le squadre di terra, oltre ai Carabinieri.

Le operazioni sono rese particolarmente complesse dalla conformazione del territorio. I militari dell’Arma stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, mentre i soccorritori sono impegnati nelle attività di recupero e messa in sicurezza dell’area.