Vicoli Corti, un festival in cammino. Dal 18 al 23 agosto a Massafra la ventunesima edizione

Una comunità in cammino. È questa l’immagine scelta da Vicoli Corti – Cinema di Periferia per inaugurare il percorso verso la ventunesima edizione del festival, in programma a Massafra dal 18 al 23 agosto.

Un manifesto che non racconta soltanto un evento, ma l’identità di un progetto culturale che da oltre vent’anni mette al centro persone, territori e periferie.

Diverse le novità di questa edizione, la prima riguarda la location. Per la prima volta il festival organizzato da Il Serraglio si svolgerà nel parco Madre Teresa di Calcutta.

Una decisione presa dagli organizzatori a causa del perdurare dei lavori di ristrutturazione al castello e anche perché la storica sede di piazza Santi Medici risulta ormai troppo piccola per ospitare il pubblico e gli spazi del festival.

Tuttavia si tratta di una scelta perfettamente in linea con l’identità di Vicoli Corti: portare il festival in un’area periferica della città vuol dire dare un significato concreto all’idea di cinema di periferia: abitare luoghi spesso considerati marginali, valorizzarli attraverso la cultura e trasformarli in nuovi spazi di incontro, partecipazione e comunità.

Il manifesto di questa edizione, realizzato da Annalisa Manfredi è un chiaro richiamo a “Il quarto stato” di Pellizza da Volpedo e in qualche modo dialoga con l’immaginario di “Novecento” di Bernardo Bertolucci, al quale quest’anno sarà dedicata una interessante retrospettiva.

Altra interessante novità di quest’anno è Vicoli Fuori, un progetto che Il Serraglio sta avviando con la casa circondariale “C. Magli” di Taranto e che vedrà il coinvolgimento di 20 detenuti.

Il percorso prevede una serie di incontri (il primo è in programma il 6 luglio) e culminerà con l’assegnazione del Premio Vicoli Fuori da parte di una speciale giuria composta dai partecipanti del progetto.

È l’ulteriore dimostrazione di come questo festival guardi sempre più alle periferie non soltanto fisiche ma anche sociali, e di come il cinema può essere strumento di inclusione e dialogo anche in contesti che di norma restano ai margini della società.

Fervono quindi i preparativi per questa edizione che si preannuncia più ampia nella programmazione. Basti pensare che, per quanto riguarda il concorso cortometraggi, le sezioni competitive saranno sei e sono stati selezionati 53 lavori, rappresentativi dei cinque continenti e provenienti da 35 diversi Paesi.

Intanto sono aperte le candidature per la Giuria Popolare e per la Giuria Studenti, un modo per gli appassionati di cinema di diventare parte attiva dell’evento. Sui canali social del festival è stata aperta una call per entrambe le giurie.

La ventunesima edizione di Vicoli Corti ha il sostegno e la collaborazione di Regione Puglia (progetto finanziato dalla Regione Puglia, POC Puglia 2021 – 2027 Area tematica 06 – Linea di Intervento 06.02 “Attività culturali”) e Comune di Massafra.

Queste le dichiarazioni del direttore artistico di Vicoli Corti, Vincenzo Madaro: «Con la ventunesima edizione inauguriamo una nuova decade per Vicoli Corti, segnata da grandi novità che partono dal cambio di location al parco Madre Teresa di Calcutta fino al potenziamento dello scouting e alla promozione del giovane cinema d’autore.

Il nostro non è più solo un evento estivo, ma un progetto culturale che vive tutto l’anno grazie alle attività collaterali e alla formazione nelle scuole.

La sei giorni di agosto diventa così la festa e la sintesi di un cammino continuo: il momento in cui i percorsi educativi e sociali sviluppati nei mesi precedenti si aprono alla città, trasformando la periferia in un grande laboratorio a cielo aperto capace di unire le comunità attraverso le visioni di giovani registe e registi, che ben rappresentano il cinema d’autore emergente e i suoi nuovi linguaggi.»