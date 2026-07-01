Senise, liquidati i contributi per i libri di testo: oltre 24 mila euro a sostegno delle famiglie

Buone notizie per numerose famiglie di Senise. Il Comune ha approvato la liquidazione dei contributi destinati alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2025/2026, dando così seguito a una misura che punta ad alleggerire le spese scolastiche per gli studenti appartenenti ai nuclei familiari con i requisiti previsti.

La determinazione dirigenziale, firmata dalla responsabile del Settore Amministrativo, Teresa Cavallo, stabilisce l’erogazione complessiva di 24.127,49 euro, somma trasferita dalla Regione Basilicata e destinata ai beneficiari ammessi al contributo.

L’avviso pubblico ha registrato un’ampia partecipazione. Sono infatti 141 le domande presentate, delle quali 137 sono state ammesse al beneficio, mentre 4 sono state escluse: una perché presentata oltre i termini previsti e tre per il superamento della soglia ISEE fissata a 15.748,78 euro.

Nel dettaglio, i contributi riguardano:

60 studenti della scuola secondaria di primo grado;

della scuola secondaria di primo grado; 37 studenti del biennio della scuola secondaria di secondo grado;

del biennio della scuola secondaria di secondo grado; 40 studenti del triennio della scuola secondaria di secondo grado.

Il Comune aveva richiesto alla Regione Basilicata un finanziamento complessivo di 30.567,24 euro, ma il contributo assegnato è stato pari al 78,93% della somma richiesta. Per questo motivo anche gli importi riconosciuti ai beneficiari saranno liquidati nella stessa percentuale rispetto al contributo spettante.

Con il provvedimento approvato viene quindi autorizzato il pagamento dei contributi agli aventi diritto, utilizzando le risorse già trasferite dalla Regione. Gli elenchi dei beneficiari sono depositati agli atti dell’Ente ma, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy, non vengono pubblicati.

L’iniziativa rappresenta un sostegno concreto alle famiglie del territorio, contribuendo a ridurre il peso delle spese per l’acquisto dei libri di testo e favorendo il diritto allo studio degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Concessione contributi fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo. Anno scolastico 2025/2026. Provvedimento di liquidazione.