Ricatta la madre della fidanzata con una presunta relazione extraconiugale: 18enne ai domiciliari

Avrebbe minacciato di rendere pubblica una presunta relazione extraconiugale della madre della sua fidanzata per ottenere ingenti somme di denaro. Con questa accusa un 18enne è stato posto agli arresti domiciliari al termine di un’indagine condotta dai carabinieri e coordinata dalla Procura.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane avrebbe preteso dalla donna 50mila euro in cambio del suo silenzio. La vittima, però, si è rivolta alle forze dell’ordine denunciando il presunto tentativo di estorsione.

Le indagini avrebbero inoltre fatto emergere che non si sarebbe trattato del primo episodio. Già circa un anno fa, infatti, il ragazzo sarebbe riuscito a ottenere dalla donna circa 7mila euro con lo stesso metodo, facendo leva sulla minaccia di rivelare la presunta infedeltà.

La vicenda si è svolta in un comune della provincia di Venezia, nel Veneto orientale. Dopo la nuova richiesta di denaro, la Procura ha predisposto un’operazione controllata: gli investigatori hanno monitorato la consegna del denaro, appostandosi nelle vicinanze per intervenire al momento opportuno.

Al termine dell’operazione il 18enne è stato arrestato e successivamente sottoposto agli arresti domiciliari.

Gli inquirenti stanno ora approfondendo la posizione della fidanzata del giovane, figlia della presunta vittima, per verificare se possa aver avuto un ruolo nella vicenda. L’ipotesi al vaglio è che possa aver fornito al ragazzo fotografie, documenti o altre informazioni relative alla presunta relazione della madre, elementi che sarebbero poi stati utilizzati per mettere in atto il ricatto.

L’inchiesta prosegue per chiarire ogni aspetto della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità.