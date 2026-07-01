Caso Bolognetti interviene Tanzarella

Così Sergio Tanzarella, ordinario di Storia della Chiesa alla Pontificia Università dell’Italia Meridionale.

“Maurizio, con tutti gli sforzi per crederti, come può essere che esista un maresciallo dei carabinieri che ti voglia affidare ai Servizi Sociali? Che figura lungimirante e sapiente questo maresciallo, un genio che dona lustro all’Arma. Esce dalle pagine capovolte di Sciascia! Alla fine è il popolo che chiede accesso, conoscenza, diritti a finire sotto inchiesta. Come ai tempi di Pinocchio, i gendarmi sono per lui, assetato di conoscenza e fiducioso che possa esistere un albero degli zecchini che renda giustizia a chi ha fame, mentre il Gatto e la Volpe festeggiano impuniti e il giudice condanna Pinocchio”.

Bolognetti ha così commentato l’intervento di Tanzarella: Sergio, e me ne onoro, ha scritto la postfazione al mio terzo libro “Buchi per terra”. Tutti farebbero bene ad approfondire la figura di Tanzarella, la sua opera sterminata, il suo amore per figure quali Don Peppino Diana, l’Arcivescovo Nogaroe Don Milani.