Assessore Latronico: Chiesa e istituzioni unite

“Alla Madonna della Bruna affidiamo oggi le speranze di tutti i lucani a partire da coloro che sono più fragili, ammalati e bisognosi di cure.

La Chiesa e le istituzioni civili devono camminare unite per dare risposte concrete a chi soffre.

Il nostro impegno primario è quello di costruire una sanità più umana e vicina alle persone, affinché nessuno si senta mai abbandonato nel momento della malattia”.

Lo ha dichiarato l’assessore Cosimo Latronico a margine dell’incontro nella Basilica Cattedrale di Matera dove, alla vigilia della festa del 2 luglio, le autorità hanno incontrato S.E. Rev.ma Mons. Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, per il consueto e solenne saluto augurale.

La festa della Madonna della Bruna, giunta alla sua 637esima edizione, rappresenta il cuore pulsante di Matera, dove la devozione si fa storia e l’identità di un popolo si rinnova intatta da oltre sei secoli. Al termine dell’incontro in Cattedrale, il maltempo ha reso impossibile garantire lo svolgimento in sicurezza della tradizionale sfilata dei Cavalieri.

Lo spettacolo pirotecnico ha concluso la prima sessione di eventi della vigilia, aprendo la strada alle storiche celebrazioni del 2 luglio.

Due giornate intense, scandite da appuntamenti istituzionali, profondi momenti di fede e riti solenni che coinvolgono l’intera comunità cittadina e richiamano fedeli da tutta la Basilicata.