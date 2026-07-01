ASM Matera, due nuove dottoresse rafforzano la UOC di Geriatria

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera continua a investire nel potenziamento delle risorse umane per garantire servizi sanitari sempre più efficienti e rispondenti ai bisogni della popolazione. In quest’ottica, oggi hanno preso servizio nell’Unità Operativa Complessa di Geriatria, diretta da Gaetano Dentamaro, le dottoresse Elisabetta Ferri e Filomena Sileo.

L’ingresso delle due professioniste consentirà di rafforzare l’attività della struttura, contribuendo a migliorare la presa in carico dei pazienti anziani e a rispondere in maniera ancora più efficace alle crescenti esigenze assistenziali di una fascia di popolazione particolarmente fragile.

“Il rafforzamento della Geriatria rappresenta un investimento strategico per la nostra Azienda – dichiara il Direttore Generale, Maurizio Friolo –. L’arrivo delle dottoresse Elisabetta Ferri e Filomena Sileo testimonia il nostro impegno nel potenziare i servizi dedicati agli anziani, una componente sempre più significativa della popolazione, assicurando professionalità qualificate e una presa in carico sempre più appropriata. Continuiamo a lavorare per consolidare un sistema sanitario pubblico capace di rispondere con efficacia alle esigenze del territorio, valorizzando le competenze dei professionisti e investendo sulle persone.”

Il Direttore della UOC di Geriatria, Gaetano Dentamaro, accoglie con soddisfazione le nuove professioniste, sottolineando come il loro inserimento rappresenti un importante valore aggiunto per l’équipe che consentirà di consolidare ulteriormente i percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali rivolti ai pazienti geriatrici.

“Garantire una presa in carico appropriata e qualificata per i pazienti anziani è un impegno sociale, prima ancora che sanitario. Le due nuove dottoresse assunte nella Geriatria di Matera rafforzano l’offerta sanitaria e rappresentano un tassello importante di una programmazione più ampia, volta a dare nuova linfa ai nostri reparti. Alle dottoresse Ferri e Sileo vanno i miei migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che il loro contributo professionale innalzerà ulteriormente la qualità dell’assistenza offerta ai cittadini” dichiara l’Assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico.