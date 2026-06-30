Wine Loverz: a Potenza il nuovo festival dedicato al grande vino italiano

Mercoledì 1 luglio (ore 9.30 – Sala degli Specchi), i dettagli della prima edizione in programma dal 3 al 5 luglio in piazza Mario Pagano

Un format inedito che unisce degustazioni, cultura e territorio. Potenza si prepara a brindare al vino italiano con la nascita di Wine Loverz – Italian Wine Festival, il nuovo appuntamento che dal 3 al 5 luglio porterà nel cuore della città oltre 100 etichette, cantine provenienti da tutta Italia, sommelier, produttori, show cooking, musica e incontri culturali.

L’evento, ospitato ogni sera dalle 19.00 alle 24.00 in piazza Mario Pagano, è inserito nel cartellone Estate in Città 2026. Nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura del vino e valorizzare il centro storico, unendo produttori, ristoratori, associazioni, istituzioni e cittadini per una grande esperienza di convivialità.

Per illustrare il programma completo, le novità e la visione del festival, mercoledì 1 luglio alle ore 9.30 la Sala degli Specchi del Teatro Stabile di Potenza ospiterà la conferenza stampa di presentazione. Sarà l’occasione per scoprire in anteprima le etichette protagoniste, le attività collaterali e il percorso che ha portato alla nascita di Wine Loverz, un evento pensato per celebrare l’eccellenza enologica italiana e il ruolo di Potenza come città di cultura e accoglienza.