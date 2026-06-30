Tragedia nel fiume Velino: ragazzo di 15 anni perde la vita dopo un tuffo, inutili i soccorsi

Dramma nella mattinata di oggi a Rieti, dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita nelle acque del fiume Velino.

Il giovane si era immerso nel corso d’acqua nella zona del Ponte Romano, nel tratto che attraversa il centro storico della città, sotto lo sguardo della fidanzata.

Pochi istanti dopo il tuffo, il ragazzo non è più riemerso, facendo scattare immediatamente la richiesta di aiuto. Sul posto sono arrivati in breve tempo i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i soccorritori, che hanno dato il via a una complessa operazione di ricerca.

Secondo le prime informazioni, il corpo del quindicenne sarebbe rimasto bloccato tra i resti dell’antico ponte romano, rendendo particolarmente difficili le operazioni di recupero.

L’area in cui è avvenuto il dramma è purtroppo nota per la sua pericolosità. Nel corso degli anni, infatti, nello stesso tratto del Velino si sono già verificati altri incidenti mortali, nonostante i rischi legati alle correnti e alla particolare conformazione del fondale.

Le autorità sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire ogni aspetto della tragedia che ha sconvolto la comunità reatina.