Tragedia dopo l’ultima consegna: muore a 18 anni in scooter, il sogno della Spagna si spegne sulla strada

Doveva essere l’ultima consegna della serata, poi il rientro in pizzeria e il ritorno a casa. Invece, il viaggio di Andrea Salvati si è interrotto tragicamente lungo una strada di Poirino, nel Torinese. Il giovane, appena diciottenne, ha perso la vita in seguito a un grave incidente mentre era in sella al suo scooter.

L’incidente si è verificato intorno alle 22.30 di domenica sera, durante un violento acquazzone. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava tornando alla pizzeria per cui lavorava come addetto alle consegne quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del ciclomotore all’altezza di una rotatoria, finendo contro la struttura stradale.

Le prime verifiche condotte dai carabinieri della Compagnia di Chieri fanno ritenere che si sia trattato di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella che il fondo stradale reso particolarmente scivoloso dalla pioggia abbia contribuito alla perdita di controllo dello scooter.

L’impatto è stato violentissimo. Andrea ha riportato un gravissimo trauma al torace, rimanendo schiacciato dal proprio mezzo. I soccorsi del 118 sono arrivati rapidamente sul luogo dell’incidente e il ragazzo è stato trasferito d’urgenza al Cto di Torino. Nonostante i tentativi dei medici, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente e il giovane è deceduto poche ore dopo il ricovero.

Andrea, che aveva compiuto 18 anni lo scorso febbraio e viveva a Trofarello, aveva iniziato a lavorare come fattorino per conquistare una maggiore autonomia economica e non pesare sulle spese della famiglia. Con quel lavoro stava mettendo da parte il denaro necessario per realizzare uno dei suoi desideri più grandi: trascorrere l’estate in Spagna insieme agli amici.

Appassionato di musica trap, aveva già ricevuto dalla nonna una parte della somma necessaria per il viaggio, ma aveva deciso di guadagnarsi da solo il resto, trasformando quel lavoro in un simbolo della sua indipendenza. Un progetto di vita spezzato troppo presto da un tragico incidente che ha lasciato sgomenta l’intera comunità.