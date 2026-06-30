Saldi estivi e rifiuti tessili: l’80% dei vestiti non viene riciclato. L’appello di Ecotessili per uno shopping sostenibile

Continua a crescere il consumo di prodotti tessili ma la raccolta differenziata fatica. Il Consorzio EPR del Sistema Ecolight traccia la rotta: «La prevenzione dei rifiuti comincia al momento dell’acquisto, non quando si getta una maglietta»

Conto alla rovescia per i saldi estivi, un appuntamento atteso da oltre sei famiglie italiane su dieci. Se per il 90% dei consumatori gli sconti rappresentano il momento ideale per rinnovare il guardaroba, le occasioni di risparmio rischiano di alimentare una produzione insostenibile di rifiuti tessili. Secondo i dati dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA), il consumo medio pro capite in Italia è passato da 17 a 19 kg annui tra il 2019 e il 2022. A fronte di questa crescita, la gestione del fine vita intercetta volumi ancora troppo bassi: le rilevazioni ISPRA indicano infatti che l’80% dei tessili non viene conferito nella raccolta differenziata, escludendo questi materiali da qualsiasi percorso di riciclo.

«Quando si parla di sostenibilità nel tessile, l’attenzione si concentra spesso sulla fase di produzione o sul riciclo di un dato prodotto. In realtà una gestione sostenibile non inizia quando una t-shirt o un paio di sneakers vengono gettati, ma nel momento stesso in cui vengono acquistati» osserva Giancarlo Dezio, direttore generale di Ecotessili, il consorzio di produttori tessili del Sistema Ecolight. «Una parte importante della sfida si gioca nelle decisioni quotidiane di ciascuno di noi, a partire dagli acquisti. I saldi possono essere l’occasione per acquistare in modo più consapevole, privilegiando capi da utilizzare a lungo».

In attesa che il modello EPR (Responsabilità Estesa del Produttore) diventi pienamente operativo per attivare filiere strutturate di raccolta e recupero, la prevenzione rimane la strategia più efficace per ridurre i volumi dei rifiuti. Ecotessili propone quattro regole fondamentali per uno shopping sostenibile:

Comprare con reale necessità: acquistare solo ciò che serve davvero e che si prevede di utilizzare a lungo.

acquistare solo ciò che serve davvero e che si prevede di utilizzare a lungo. Verificare la qualità: controllare con attenzione la solidità dei materiali e il livello delle finiture.

controllare con attenzione la solidità dei materiali e il livello delle finiture. Leggere l’etichetta: prestare attenzione alla composizione dei tessuti, ricordando che i capi in multimateriale sono complessi o impossibili da riciclare.

prestare attenzione alla composizione dei tessuti, ricordando che i capi in multimateriale sono complessi o impossibili da riciclare. Scegliere la riparabilità: preferire articoli che possano essere facilmente riparati, modificati o riadattati in futuro.

Quando un prodotto tessile giunge inevitabilmente a fine vita e non è più riutilizzabile, diventa fondamentale differenziarlo in modo corretto seguendo le linee guida del proprio Comune di residenza.

«La raccolta differenziata è il passaggio chiave per consentire il recupero dei materiali e alimentare l’economia circolare», conclude Dezio. «Il primo passo resta però una scelta d’acquisto responsabile. Tutto ciò che compriamo perché realmente necessario, se utilizzato a lungo e conferito correttamente a fine vita, riduce drasticamente la quantità di rifiuti generati ogni anno».

Consorzio Ecotessili – Consorzio italiano nato nel 2021 per la raccolta e il recupero dei rifiuti tessili (abbigliamento, accessori, biancheria, calzature). Gestisce la Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), supportando le aziende nel rispettare le normative ambientali, promuovendo il riciclo e la circolarità. La missione del consorzio è creare una filiera green per la gestione dei prodotti tessili a fine vita, riducendo l’impatto ambientale. Ecotessili è parte del Sistema Ecolight, hub dedicato ai servizi ambientali cui fanno riferimento anche i consorzi EPR Ecolight (RAEE e batterie), Ecopolietilene (rifiuti da beni in polietilene), ed Ecoremat (ingombranti) e la società di servizi Ecolight Servizi. Maggiori informazioni su www.sistemaecolight.it