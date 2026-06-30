Riapertura integrale viadotti Cerro e Tirone

È stata riaperta integralmente al traffico la nuova carreggiata sud dei viadotti Cerro e Tirone lungo il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza”.

A partire dalla mattinata di oggi, Anas ha completato la messa in esercizio dell’infrastruttura con l’apertura della seconda corsia, consentendo la piena percorribilità del nuovo tratto e riattivando contestualmente lo svincolo Tito-Brienza, precedentemente chiuso in direzione sud per consentire le ultime lavorazioni.

“Restituire ai cittadini un’infrastruttura completamente rinnovata significa dare concretezza a un impegno seguito con attenzione in ogni sua fase.

Il completamento di questo intervento conferma che il confronto continuo tra istituzioni e soggetti attuatori consente di accompagnare i cantieri fino al raggiungimento dei risultati, con benefici tangibili per chi ogni giorno percorre questa arteria”, dichiara il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.

L’intervento rappresenta il completamento delle attività avviate nei giorni scorsi, quando era stata aperta al traffico una prima porzione della nuova carreggiata.

Come comunica Anas, da oggi è operativa l’intera carreggiata sud dei due viadotti, per circa 850 metri complessivi di nuova infrastruttura realizzata attraverso la demolizione e la ricostruzione delle opere esistenti. Contestualmente è stato riaperto anche lo svincolo Tito-Brienza, chiuso temporaneamente in direzione sud per consentire la rimozione del bypass provvisorio utilizzato durante l’esecuzione dei lavori.

L’opera si inserisce nel più ampio programma di ammodernamento della rete stradale lucana e contribuisce a migliorare le condizioni di sicurezza e la fluidità della circolazione lungo uno dei principali collegamenti tra Basilicata e Campania, garantendo standard più elevati di funzionalità e affidabilità.

“Ringrazio Anas – conclude Pepe – perché mostra attenzione alla richiesta di dare impulso ai tempi di esecuzione. Su questo aspetto, il confronto con la Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata è costante e orientato a seguire l’avanzamento delle opere con spirito di cooperazione.

Continuare a lavorare con questo metodo significa offrire risposte concrete ai territori e accelerare il completamento degli interventi attesi dalle comunità”.