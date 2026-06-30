Rapone Fiaba Festival 2026

Si è conclusa la tre giorni dell’edizione 2026 del Rapone Fiaba Festival, evento che ha

trasformato il borgo lucano in un luogo di incontro tra cultura, spettacolo e comunità, confermando

ancora una volta il valore del progetto “Rapone Paese delle Fiabe – #BasilicataCulladiFiabe”

quale modello di rigenerazione culturale e territoriale.

L’edizione di quest’anno ha segnato un ulteriore passo nel percorso di internazionalizzazione del

Festival, scegliendo come filo conduttore le Fiabe d’Europa e proponendo un viaggio attraverso

personaggi, racconti e tradizioni che appartengono al patrimonio culturale del continente, portando

in scena autori noti ai lettori del genere, da Andersen ai Fratelli Grimm, che ci hanno fatto

compagnia da bambini e che ritroviamo da adulti, riletti attraverso il linguaggio del teatro, della

musica, della danza, della rievocazione storica e dell’animazione.

L’apertura tra riflessione e spettacolo

Il Festival si è aperto venerdì 26 giugno con l’incontro inaugurale “Rapone Paese delle Fiabe –

#BasilicataCulladiFiabe. Frutti raccolti e semi di futuro”, occasione di confronto sul percorso di

rigenerazione culturale e sociale promosso dal Comune di Rapone attraverso il Bando Borghi –

Linea B e Linea C.

Moderato dalla giornalista Annamaria Sodano e presieduto dal Sindaco del Comune di Rapone

Felicetta Lorenzo, l’incontro ha visto la partecipazione dei partner di progetto e dei numerosi

ospiti intervenuti, che hanno condiviso esperienze, risultati raggiunti e prospettive future,

sottolineando il valore della collaborazione tra istituzioni, professionisti, associazioni e comunità

quale elemento fondamentale per costruire nuove opportunità di sviluppo per i piccoli borghi. Oltre

agli addetti ai lavori, ha fatto il suo ingresso sul palco anche la comunità e i partecipanti ai molti

laboratori, tra cui quello di sartoria, che hanno potuto durante questi mesi cimentarsi in un antico

mestiere che potrebbe offrire loro nuovi sbocchi per il futuro. Le creazioni realizzate in loco hanno

fatto da cornice al palco, abiti principeschi e giacche sartoriali, simbolo di una qualità d’altri tempi.

La serata inaugurale è poi proseguita con “Prometheus”, spettacolo a cura della Compagnia

Accademia Creativa che, attraverso il linguaggio del fuoco, della danza e della performance

contemporanea, ha acceso simbolicamente la nuova edizione del Festival, regalando al pubblico

uno dei momenti più suggestivi dell’intera manifestazione.

Il cuore del Festival

Sabato 27 e domenica 28 giugno il borgo ha accolto centinaia di visitatori lungo il Percorso

Fiabesco, cuore pulsante del Rapone Fiaba Festival.

Vicoli, piazze e scorci del centro storico si sono trasformati in scenografie naturali per un itinerario

capace di intrecciare teatro, musica, narrazione e partecipazione, accompagnando grandi e piccoli

alla scoperta delle fiabe europee attraverso personaggi iconici, spettacoli itineranti, living history,

laboratori e performance artistiche.

Dal mondo di Mary Poppins, elegante e senza tempo, Alice nel Paese delle Meraviglie, curiosa

e sognatrice, Il Mago di Oz, magico e avventuroso, La Sirenotta, dolce e ribelle, Robin Hood,

coraggioso e giusto, Merida, libera e determinata, fino alle rievocazioni medievali, agli spettacoli di

magia, alla musica e alle animazioni dedicate ai più piccoli, ogni appuntamento ha contribuito a

costruire un’esperienza immersiva capace di coinvolgere famiglie, bambini e visitatori provenienti

da tutta la Basilicata e dalle regioni limitrofe, frutto della visione artistica e delle scelte curate dalla

direttrice artistica Anna Elena Viggiano.

Grande partecipazione anche per il Gran Ballo delle Fiabe, momento conclusivo delle serate che

ha riunito artisti e pubblico in un’unica grande festa, richiamando la tradizione dei balli di corte e

delle celebrazioni collettive che, nella storia europea, rappresentavano occasioni di condivisione e

appartenenza. A chiudere il programma serale hanno contribuito anche gli appuntamenti musicali:

il DJ Set “Frank & Drink”, a cura di Degustazioni Shop, e “Canto Minimo”, canzone

devozionale lucana a cura di Graziano Accinni.

L’Amministrazione comunale e il Sindaco Felicetta Lorenzo rivolgono un sentito ringraziamento a

tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione del Festival. Ogni presenza, ogni

collaborazione e ogni gesto di partecipazione hanno contribuito a rendere il Paese delle Fiabe un

luogo vivo, aperto e capace di accogliere.

Le fiabe attraversano il tempo perché parlano un linguaggio universale. Da secoli accompagnano

la crescita delle persone, custodiscono la memoria dei popoli e continuano a creare legami tra

culture diverse.

Per una piccola comunità del Sud Italia, scegliere di raccontare le Fiabe d’Europa significa

riconoscersi parte di un patrimonio culturale comune, costruendo ponti tra territori, tradizioni e

generazioni. Significa affermare che anche un piccolo borgo può dialogare con l’Europa

attraverso la cultura, facendo della fiaba uno strumento di incontro, educazione e futuro.

Con questa consapevolezza si conclude l’edizione 2026 del Rapone Fiaba Festival: un’altra pagina

del Paese delle Fiabe è stata scritta. E il suo racconto continua.