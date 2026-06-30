Matera Festival – Museo in Sinfonia, il flamenco incontra la magia dell’orchestra sulla Terrazza Lanfranchi

Terrazza Lanfranchi, ore 20.30

La forza del flamenco incontra l’eleganza dell’orchestra sinfonica in un viaggio musicale che attraversa emozioni, tradizioni e culture del Mediterraneo. Venerdì 3 luglio, alle 20.30, la Terrazza Lanfranchi ospiterà “Symphonic Flamenco”, nuovo appuntamento del Matera Festival – Museo in Sinfonia, la rassegna giunta alla IX edizione e promossa da Basilicata Circuito Musicale in collaborazione con l’Orchestra ICO Magna Grecia.

Protagonista della serata sarà il celebre chitarrista spagnolo Carlos Piñana, tra i più autorevoli interpreti del flamenco contemporaneo, affiancato dall’Orchestra ICO Magna Grecia diretta dal maestro Paolo Ponziano Ciardi e dal percussionista Miguel Ángel Orengo. Un progetto che porta sul palcoscenico una delle espressioni artistiche più rappresentative della cultura spagnola, riletta attraverso il linguaggio della musica sinfonica.

“Symphonic Flamenco” è un percorso che esplora l’essenza del flamenco attraverso i suoi grandi dualismi: gioia e tristezza, amore e odio, vita e morte. Un dialogo continuo tra materia e spirito, corpo e anima, nel quale la musica diventa il filo conduttore di un racconto capace di superare ogni confine culturale.

Il progetto propone una rilettura contemporanea del flamenco senza tradirne l’identità più autentica. La musica e la danza, il ritmo e il sentimento, il gesto e il suono diventano gli elementi di un linguaggio universale che racconta la profondità dell’esperienza umana attraverso una continua alternanza di contrasti ed emozioni.

Al centro della scena c’è la chitarra di Carlos Piñana, che interpreta il flamenco con uno stile personale e profondamente espressivo. La presenza delle percussioni di Miguel Ángel Orengo contribuisce ad arricchire il tessuto sonoro, restituendo tutta l’intensità e la vitalità di una tradizione musicale che trova nella contaminazione nuove possibilità espressive.

Con “Symphonic Flamenco”, il Matera Festival conferma la propria vocazione internazionale, ospitando artisti capaci di mettere in dialogo culture e linguaggi differenti, nel segno della grande musica e della contaminazione artistica.

La IX edizione del Matera Festival – Museo in Sinfonia è realizzata da Basilicata Circuito Musicale in collaborazione con l’Orchestra ICO Magna Grecia, con il sussidio istituzionale del Comune di Matera, Ministero della Cultura, Regione Basilicata, Musei nazionali di Matera – Palazzo Lanfranchi e il fondamentale sostegno delle attività economiche e commerciali del territorio: Grieco Abbigliamento, De Angelis Bus, Farmacia D’Aria, IP Fratelli Gaudiano, Heidelberg Materials, Bottega Optica, Il Falco Grillaio.