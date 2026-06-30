Fabio Rovazzi lancia il tormentone dell’estate: con Arisa e Nino D’Angelo racconta le vacanze… mancate

L’estate da cartolina esiste davvero oppure è soltanto un’illusione? È da questa domanda che prende vita “La Costiera Amalfitana”, il nuovo singolo di Fabio Rovazzi realizzato insieme a Arisa e Nino D’Angelo. Il brano sarà disponibile dal 3 luglio per Warner Records e Warner Music Italy.

La canzone prende spunto da una situazione in cui molti italiani possono riconoscersi: trascorrere agosto in città sognando il mare, mentre il caldo soffocante, il traffico e le zanzare trasformano ogni giornata in una vera sfida. Così, tra ironia e leggerezza, Rovazzi racconta il divario tra le vacanze perfette viste sui social e la realtà di chi resta a casa.

Nel testo si alternano immagini divertenti e scene di vita quotidiana, dove una piscina affollata, una granita o un lettino al sole non bastano a ricreare l’atmosfera di una vera fuga estiva. Sullo sfondo resta il fascino irresistibile della Costiera Amalfitana, simbolo delle vacanze da sogno, contrapposto all’asfalto rovente delle città.

A rendere ancora più particolare il progetto sono le collaborazioni con Arisa, reduce dall’uscita del suo ultimo album e dagli appuntamenti dal vivo, e con Nino D’Angelo, che nel 2026 festeggia il prestigioso traguardo dei 50 anni di carriera. Tre artisti appartenenti a generazioni e stili differenti che si ritrovano nello stesso brano, dando vita a un mix originale tra pop, ironia e tradizione.

Un’anticipazione del singolo era già stata proposta nelle scorse settimane durante il festival TIM Summer Hits 2026, dove il pubblico ha potuto ascoltare in anteprima alcuni passaggi della canzone. Ora il brano si prepara a debuttare sulle piattaforme digitali con l’obiettivo di accompagnare l’estate italiana, raccontandone con leggerezza sogni, aspettative e piccole delusioni.