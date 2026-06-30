Bologna, donna travolta tra due autobus dopo il concerto di Max Pezzali: è ricoverata in gravi condizioni

Momenti di grande tensione nella tarda serata di ieri all’esterno dello stadio Dall’Ara di Bologna, dove una donna di 57 anni è rimasta gravemente ferita al termine del concerto di Max Pezzali. L’incidente è avvenuto lungo via Andrea Costa, mentre migliaia di spettatori stavano lasciando l’area dell’evento.

La donna, residente in provincia di Brescia, è stata investita e schiacciata tra due autobus del trasporto pubblico fermi alla fermata in direzione del centro città. Soccorsa dal personale del 118, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Maggiore, dove si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio della Polizia Locale. Dai primi accertamenti emerge che due autobus Tper erano in coda per consentire ai passeggeri di salire a bordo dopo la fine dello spettacolo. Per motivi ancora da chiarire, il mezzo che seguiva avrebbe avanzato improvvisamente, comprimendo la donna contro il bus che lo precedeva.

L’azienda di trasporto pubblico Tper ha espresso vicinanza alla donna rimasta ferita e ai suoi familiari, assicurando piena collaborazione con gli investigatori. La società ha confermato di aver messo a disposizione tutte le immagini delle telecamere e la documentazione utile per ricostruire con precisione quanto accaduto. Un pensiero è stato rivolto anche agli autisti e al personale coinvolto, profondamente scosso dall’episodio.

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla gestione della sicurezza durante i grandi eventi ospitati dallo stadio bolognese. Il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Matteo Di Benedetto, ha sottolineato come manifestazioni che richiamano decine di migliaia di persone rendano particolarmente complessa la gestione dei flussi pedonali, del traffico e del trasporto pubblico in un’area densamente abitata, chiedendo una riflessione sull’organizzazione della mobilità e sulla tutela dell’incolumità dei cittadini.

Anche Max Pezzali è intervenuto sulla vicenda attraverso una storia pubblicata su Instagram. L’artista ha dichiarato di aver appreso con dispiacere dell’incidente avvenuto al termine del concerto, esprimendo vicinanza alla donna coinvolta e ai suoi familiari, con l’augurio di una pronta guarigione.