Sanità nel Senisese: positivo l’incontro in Regione. A breve un tavolo tecnico per affrontare le criticità del territorio.

L’incontro svoltosi questa mattina presso la Regione Basilicata rappresenta un importante momento di confronto sulle problematiche che interessano la sanità del Senisese e sulle prospettive di rafforzamento dei servizi sanitari nell’area.

Il Sindaco di Senise, Eleonora Castronuovo, esprime soddisfazione per il clima costruttivo nel quale si è svolto l’incontro e desidera ringraziare il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, l’Assessore alla Salute, Cosimo Latronico, e il Vicepresidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, per la disponibilità e l’attenzione dimostrate nei confronti delle istanze rappresentate dal territorio. Un ringraziamento è rivolto inoltre a Carmelina Bulfaro, referente del gruppo di lavoro del Comitato cittadino per la sanità del Senisese, per il contributo offerto nel rappresentare le esigenze delle comunità locali.

Nel corso dell’incontro sono state illustrate le ragioni che sostengono la richiesta di un potenziamento dell’offerta sanitaria nel Senisese. Il Presidente Bardi e l’Assessore Latronico hanno ascoltato con attenzione le argomentazioni presentate, senza metterne in discussione le motivazioni di fondo, condividendo la necessità di approfondire il quadro delle criticità emerse.

In questa prospettiva, il Governo regionale ha assunto l’impegno di istituire a breve un tavolo tecnico, che costituirà la sede nella quale esaminare nel dettaglio le problematiche evidenziate e valutare le soluzioni più idonee. L’auspicio è che il percorso avviato oggi possa condurre a una definizione positiva delle richieste avanzate dal territorio, nell’interesse dei cittadini del Senisese e del loro diritto ad accedere a servizi sanitari adeguati, efficienti e di prossimità.

L’Amministrazione comunale continuerà a seguire con la massima attenzione l’evoluzione del confronto, collaborando con la Regione, con il Comitato cittadino e con tutte le istituzioni coinvolte, nella convinzione che il dialogo avviato oggi rappresenti un passo significativo verso il rafforzamento della sanità territoriale.