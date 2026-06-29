Rotonda: il pane diventa simbolo di benessere, comunità e identità culturale

Il pane come bene culturale, prima ancora che alimento. Come gesto di cura, simbolo di condivisione e strumento capace di raccontare la storia delle comunità. È attorno a questa riflessione che si è sviluppato il talk “Aver cura – L’eredità di Francesco. Il pane della devozione e della comunità”, ospitato al MUGEPA di Rotonda nell’ambito della rassegna “Oltre la Crosta – Custodi di pane e di comunità”, promossa dal Comune di Rotonda e all’interno del progetto regionale Sentieri del Benessere. L’incontro ha riunito cittadini, studiosi, rappresentanti del mondo ecclesiale e dell’associazionismo in un dialogo che ha messo in relazione antropologia, spiritualità e tradizioni popolari, offrendo una lettura del pane come elemento capace di custodire memoria, identità e senso di appartenenza. Tra i temi emersi, il valore del pane come patrimonio immateriale che attraversa la vita quotidiana, i riti religiosi e le pratiche di solidarietà, fino a diventare uno dei segni più riconoscibili dell’identità mediterranea. Un elemento semplice solo in apparenza, che continua a rappresentare un punto di incontro tra generazioni e un patrimonio da trasmettere alle nuove comunità.

“Il pane è stato il punto di partenza per parlare di qualcosa che va ben oltre il cibo: il senso di appartenenza, le relazioni, la comunità. È questo il cuore di Sentieri del Benessere, un progetto che mette al centro le persone e i legami che rendono vivi i territori. Il confronto con i docenti dell’Università della Basilicata e con gli altri ospiti ha confermato quanto sia importante creare occasioni di dialogo attorno ai valori che tengono unite le comunità. Il nostro viaggio continuerà per tutta l’estate nei cinque comuni del progetto, con l’obiettivo di far emergere storie, tradizioni e buone pratiche che possano rafforzare il senso di appartenenza e costruire benessere condiviso”, afferma Antonio Candela, co-progettista di Sentieri del Benessere.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla consigliera comunale di Rotonda con delega al progetto “Sentieri del Benessere”, Donatella Franzese. “Oltre la Crosta nasce con l’obiettivo di coinvolgere persone di tutte le età attraverso un programma che unisce cultura, creatività e tradizioni. Abbiamo costruito un calendario di appuntamenti che comprende laboratori per adulti e bambini, esperienze artistiche come la pittura con gli alimenti, la mostra ospitata al MUGEPA e momenti di approfondimento come il talk che ha visto la partecipazione di autorevoli relatori. Il programma proseguirà nei prossimi giorni con laboratori dedicati alla panificazione per i più piccoli e si concluderà il prossimo fine settimana con gli appuntamenti guidati da Tina Festa, nei quali il pane diventerà anche strumento di scrittura creativa e poesia. Vogliamo che ogni evento sia un’occasione per vivere il territorio, condividere esperienze e riscoprire il valore della comunità.”

Il talk rappresenta uno degli appuntamenti del percorso culturale “Oltre la Crosta – Custodi di pane e di comunità”, che fino al 5 luglio propone a Rotonda laboratori, mostre, spettacoli e attività esperienziali dedicate al pane come simbolo universale di accoglienza, creatività e memoria condivisa. “Sentieri del Benessere” è un progetto di rigenerazione urbana e sociale sostenuto dalla Regione Basilicata, che coinvolge i comuni di Rotonda, Nova Siri, Latronico, Chiaromonte e San Severino Lucano. L’iniziativa promuove il benessere delle comunità attraverso percorsi che intrecciano natura, cultura e gastronomia, mettendo in connessione le aree interne con la costa e valorizzando il territorio tra Pollino e Ionio.