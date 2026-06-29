Nuovo rinvio per i processi a Michele Duino, i difensori chiedono l’avvio dell’istruttoria*

Si è conclusa con un nuovo rinvio l’udienza celebrata venerdì 26 giugno davanti al Tribunale di Potenza nell’ambito di tre procedimenti penali pendenti dinanzi allo stesso giudice monocratico e riguardanti l’imputato Michele Duino, attualmente sottoposto a giudizio per i reati di diffamazione aggravata e tentata violenza privata.

A renderlo noto sono i difensori delle parti civili, Avv. Donato Bellasalma, Avv. Donato Santoro, Avv. Salvatore De Bonis e Avv. Vito Barbuzzi. Per la terza volta consecutiva, l’imputato ha depositato, per ciascuno dei procedimenti, certificazioni mediche, tutte sottoscritte dallo stesso sanitario, attestanti un impedimento a comparire in udienza per un periodo di cinque giorni.

Le parti civili presenti in aula – gli ex sindaci di Venosa, Tommaso Gammone, assistito dall’avvocato Donato Bellasalma, e Marianna Iovanni, assistita dall’avvocato Vito Barbuzzi; l’ex sindaco di Palazzo San Gervasio, Michele Mastro, assistito dall’avvocato Salvatore De Bonis; e l’assessore alla Sicurezza, Ambiente e Decoro del Comune di Venosa, Giuseppe Buompensiere, assistito dall’avvocato Donato Santoro – hanno chiesto al giudice, ai sensi del Codice di procedura penale, di disporre una visita fiscale per verificare la fondatezza delle attestazioni mediche prodotte.

Secondo quanto evidenziato dai difensori delle parti civili, l’imputato non è mai comparso personalmente in aula dall’inizio del procedimento, avviato nel 2021, circostanza che, a loro avviso, ha impedito finora l’effettivo avvio della fase istruttoria.

Al termine della discussione tra le parti, il giudice ha disposto il rinvio dei tre procedimenti all’11 settembre 2026.

«C’è chi si difende nel processo e chi si difende dal processo», ha commentato Tommaso Gammone, sottolineando, a suo giudizio, la necessità di consentire il regolare svolgimento del procedimento.

I difensori delle parti civili auspicano che la prossima udienza possa consentire, senza ulteriori rinvii, l’avvio della fase istruttoria.