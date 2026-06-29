Controlli straordinari nel Vulture-Melfese: centinaia di verifiche, denunce e maxi sanzioni sulle strade

Un’operazione ad ampio raggio ha interessato il territorio della Compagnia di Venosa, dove è stato predisposto un piano straordinario di controlli coordinato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza. L’attività, finalizzata a rafforzare la sicurezza sul territorio e a prevenire fenomeni di criminalità diffusa, ha coinvolto sia le principali arterie stradali sia le aree rurali e periferiche.

Il dispositivo ha visto l’impiego congiunto delle pattuglie territoriali, supportate dall’elicottero del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano. Dall’alto sono stati monitorati boschi, strade secondarie e zone difficilmente raggiungibili, consentendo di indirizzare con maggiore efficacia i controlli svolti a terra.

Nel corso del servizio sono state identificate 273 persone e sottoposti a verifica 198 veicoli, con numerosi posti di controllo distribuiti nei punti ritenuti più sensibili del comprensorio.

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza della circolazione stradale. Gli accertamenti hanno portato alla contestazione di 20 violazioni del Codice della Strada, per un importo complessivo superiore ai 20 mila euro. Le irregolarità riscontrate hanno determinato il ritiro immediato di quattro patenti di guida, oltre al fermo o al sequestro amministrativo di dieci veicoli, successivamente sottratti alla circolazione.

L’attività di controllo ha prodotto risultati anche sul fronte della repressione dei reati. Una persona è stata denunciata all’Autorità giudiziaria per violazioni legate alla sicurezza della circolazione e per essersi rifiutata di sottoporsi agli accertamenti tossicologici previsti dalla legge.

Nel corso delle verifiche è stato inoltre segnalato alla Prefettura un soggetto trovato in possesso di una modica quantità di hashish destinata ad uso personale. La sostanza è stata sequestrata dagli operanti.

L’operazione conferma il costante impegno delle forze dell’ordine nel presidio del territorio e nella prevenzione dei comportamenti illeciti, attraverso un’attività capillare di vigilanza e controllo finalizzata a garantire maggiori condizioni di sicurezza per cittadini e automobilisti.

Le autorità ricordano infine l’importanza della collaborazione della popolazione, invitando a segnalare tempestivamente situazioni sospette attraverso il Numero Unico di Emergenza 112, strumento fondamentale per rendere ancora più efficace l’azione di prevenzione e contrasto ai reati.

Si precisa che, per quanto riguarda i procedimenti penali avviati, le persone coinvolte sono da ritenersi presunte innocenti fino all’eventuale sentenza definitiva di condanna.