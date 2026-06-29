Calvera in lutto: si è spenta a 108 anni Olimpia Annunziata Arleo, simbolo di una comunità

Calvera dice addio a una delle sue figure più amate e rappresentative. Si è spenta la signora Olimpia Annunziata Arleo, che con i suoi 108 anni era una delle nonne più longeve e celebri della Basilicata.

La sua scomparsa lascia un profondo senso di tristezza nell’intera comunità, che oggi perde non solo una cittadina, ma un autentico simbolo di memoria, forza e saggezza. La signora Olimpia ha attraversato oltre un secolo di storia, vivendo in prima persona i grandi cambiamenti del Novecento e dei primi decenni del nuovo millennio, conservando sempre quella semplicità e quei valori che hanno caratterizzato la sua lunga esistenza.

Per Calvera rappresentava un motivo di orgoglio. Il suo straordinario traguardo dei 108 anni era diventato un esempio di longevità e un patrimonio umano per tutto il territorio lucano. In tante occasioni era stata festeggiata dall’amministrazione comunale, dai familiari e dai concittadini, che le hanno sempre dimostrato affetto e riconoscenza.

Oggi il piccolo borgo si stringe attorno alla famiglia nel dolore, ricordando una donna che ha saputo lasciare un segno nel cuore di chi l’ha conosciuta. Il suo sorriso, la sua storia e la sua presenza resteranno impressi nella memoria collettiva della comunità.

“La Signora Olimpia, esempio di vita ed orgoglio non solo del nostro piccolo borgo, rimarrà sempre nei nostri cuori.”

Alla famiglia Arleo giungano le più sentite condoglianze e l’abbraccio dell’intera comunità di Calvera, che saluta con commozione una delle sue cittadine più longeve e amate.