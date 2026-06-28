Senise, gattino intrappolato nell’auto salvato dai Vigili del Fuoco: dopo il salvataggio è tornato libero

SENISE – Una storia che poteva avere un epilogo ben diverso si è conclusa fortunatamente con un lieto fine grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco.

Nella serata di sabato 27 giugno, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Terranova di Pollino è intervenuta a Senise per liberare un gattino rimasto incastrato tra le ruote di un’autovettura.

A dare l’allarme è stato il proprietario del mezzo che, una volta rientrato, ha iniziato a sentire dei continui miagolii provenire dall’auto. Dopo aver cercato inutilmente di individuare e liberare il piccolo felino, ha deciso di chiedere l’intervento dei pompieri.

Secondo quanto raccontato dallo stesso proprietario, il gattino potrebbe essersi nascosto all’interno dell’auto mentre il veicolo si trovava in un altro paese, percorrendo poi l’intero tragitto fino a Senise senza mai riuscire a uscire. Una circostanza che rende la vicenda ancora più sorprendente: il piccolo animale avrebbe resistito per diverse ore, affrontando anche le altissime temperature di questi giorni.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno operato con grande pazienza e delicatezza, cercando di raggiungere il gattino senza spaventarlo ulteriormente e senza provocargli ferite. Dopo numerosi tentativi, il felino è stato finalmente liberato.

Ma il finale è stato quello che tutti speravano. Ancora impaurito dall’esperienza vissuta, il gattino, non appena si è visto libero, è scappato via di corsa rifugiandosi lontano dall’auto, facendo perdere rapidamente le proprie tracce.

Un intervento che dimostra come il lavoro dei Vigili del Fuoco non si limiti alle grandi emergenze. Ogni giorno uomini e donne del Corpo intervengono anche per salvare vite più piccole, ma non per questo meno importanti. E quella di questo piccolo gatto, sopravvissuto a un viaggio inconsapevole e a un caldo torrido, è una storia che ricorda quanto anche un semplice gesto di soccorso possa fare la differenza.