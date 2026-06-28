Il Rotary Club Senise Sinnia porta “PeperonAut Street Food” a ExpoAid 2026

Il Rotary Club Senise Sinnia ha partecipato a ExpoAid 2026 – “Io Persona di Valore”, la manifestazione nazionale dedicata all’inclusione delle persone con disabilità, promossa dal Ministero per le Disabilità guidato dalla Ministra Alessandra Locatelli e svoltasi a Rimini dal 25 al 27 giugno.

L’evento ha rappresentato uno dei principali momenti di confronto nazionale sui temi dell’inclusione, dell’autonomia e della valorizzazione della persona, riunendo istituzioni, associazioni, enti del Terzo Settore e realtà impegnate nella costruzione di una società sempre più accessibile e partecipata.

In virtù del protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero per le Disabilità e il Rotary, ai 14 Distretti Rotary italiani è stato riservato uno spazio dedicato alla presentazione dei service più significativi realizzati dai Club a favore dell’inclusione.

Per il Distretto Rotary 2120 (Puglia e Basilicata), la tavola rotonda è stata introdotta e moderata dal Vice Governatore Luca Gallo e ha visto la presentazione di nove progetti selezionati: Love Aut, La Squadra del Cuore (Rotary Club Nardò), Lido Vengo Anch’Io (Rotary Club Tricase), Il Banco degli Asini (Rotary Club Putignano), Mare Inclusivo (Rotary Club Barletta), Toccare per Credere (Rotary Club Lecce Sud), Rampe di Lego (Rotary Club Bitonto), La Compagnia della Ruota (Rotary Club Lauria) e PeperonAut Street Food, presentato dal Rotary Club Senise Sinnia.

Nel corso della tavola rotonda, la Presidente del Club Lucia Uccelli ha illustrato “PeperonAut Street Food”, un progetto che promuove l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disturbo dello spettro autistico attraverso percorsi di formazione, sviluppo delle competenze e valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Un’iniziativa che dimostra come il Rotary possa essere motore di progetti concreti capaci di generare opportunità, autonomia e inclusione.

A dare ulteriore forza alla testimonianza del Club è stata la presenza della Cooperativa Sociale PeperonAut, destinataria del progetto, con un proprio spazio espositivo all’interno di ExpoAid. Guidata dal presidente Giuseppe Tataranno, la cooperativa ha partecipato insieme ai giovani lavoratori protagonisti del progetto, che hanno raccontato con il loro entusiasmo e il loro impegno il valore di un percorso capace di trasformare l’inclusione in una concreta opportunità di crescita personale, professionale e sociale.

Nella giornata conclusiva della manifestazione è intervenuto anche il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a conferma del rilievo istituzionale assunto da ExpoAid 2026.

Il Rotary Club Senise Sinnia esprime un sentito ringraziamento al Governatore del Distretto Rotary 2120, Antonio Bellisario Braia, per aver offerto al Club l’opportunità di partecipare a questa prestigiosa manifestazione e di presentare, in un contesto nazionale, il progetto PeperonAut Street Food quale esempio concreto dell’impegno del Rotary a favore dell’inclusione.

Un particolare ringraziamento è rivolto al Vice Governatore Luca Gallo, che ha introdotto e moderato la tavola rotonda dedicata ai progetti del Distretto 2120, e alla sua consorte Dina, per la calorosa accoglienza, la disponibilità e la costante attenzione riservate alla delegazione durante la permanenza a Rimini.

Il Club rivolge inoltre un sincero ringraziamento al Governatore del Distretto Rotary 2072, Guido Giuseppe Abbate, per l’ospitalità e l’accoglienza riservate ai Club provenienti da tutta Italia, contribuendo al successo di una manifestazione che ha saputo valorizzare il servizio rotariano e il dialogo tra i territori.

Infine, il Rotary Club Senise Sinnia desidera esprimere profonda gratitudine alla Ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, per la sensibilità istituzionale, la vicinanza e la profonda umanità dimostrate nei confronti di tutti i partecipanti, nonché per l’eccellente organizzazione di ExpoAid 2026.

Un evento di altissimo valore sociale che ha saputo mettere al centro la persona, favorendo il dialogo tra istituzioni, Terzo Settore e volontariato e offrendo una prestigiosa vetrina alle migliori esperienze di inclusione sviluppate nel nostro Paese.

La partecipazione a ExpoAid 2026 rappresenta per il Rotary Club Senise Sinnia un importante riconoscimento del lavoro svolto sul territorio e un ulteriore stimolo a proseguire con determinazione nel promuovere progetti che mettano al centro la dignità, il talento e il valore di ogni persona.