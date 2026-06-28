Carbone, l’arte si costruisce insieme: laboratorio di comunità per dare vita a “Tracce Visibili”

L’arte come strumento di incontro, partecipazione e valorizzazione del territorio. È questo lo spirito che anima “Tracce Visibili – Percorsi d’arte contemporanea nel Comune di Carbone”, il progetto che entra ora nella sua fase più coinvolgente con un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza.

Domani, lunedì 29 giugno, alle 17:30, Via Angeli si trasformerà in un grande laboratorio creativo a cielo aperto, dove bambini, giovani, famiglie e adulti potranno contribuire direttamente alla realizzazione di una delle opere di arte urbana previste dal progetto.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Carbone con la curatela di Lettere Cubitali APS, rappresenta molto più di un semplice laboratorio artistico. Sarà infatti un momento di condivisione in cui ogni partecipante potrà lasciare un segno concreto nel proprio paese, contribuendo con pennelli, colori e fantasia alla creazione di un’opera che diventerà patrimonio dell’intera comunità.

Guidati dagli operatori della Casa della Cultura Lettere Cubitali, i cittadini saranno protagonisti di un’esperienza che punta a rafforzare il senso di appartenenza e l’identità collettiva. L’arte, in questo contesto, diventa un linguaggio capace di unire le persone, favorire il dialogo tra generazioni e trasformare gli spazi urbani in luoghi di bellezza e partecipazione.

L’Amministrazione comunale invita tutti a prendere parte all’iniziativa, sottolineando come ogni contributo, anche il più piccolo, possa diventare parte di un progetto culturale destinato a lasciare un’impronta duratura nel territorio.

L’evento è a partecipazione libera e rappresenta un’occasione per vivere il paese in modo diverso, condividendo un’esperienza creativa che mette al centro la comunità e il valore della collaborazione.

Il progetto “Tracce Visibili” si inserisce nel programma “Roots – Storie di Comunità”, un percorso che punta a raccontare e valorizzare il territorio attraverso l’arte contemporanea, coinvolgendo direttamente cittadini e realtà locali nella costruzione di nuovi spazi di espressione e socialità.

L’appuntamento è quindi fissato per domani, 29 giugno, alle ore 17:30 in Via Angeli, per dipingere insieme un nuovo frammento della storia e dell’identità di Carbone.