UDC Potenza, Giuliano Marino nominato vice commissario provinciale

Nuovo incarico nell’Unione di Centro della provincia di Potenza. È stata ufficializzata la nomina di Giuliano Marino a vice commissario provinciale del partito. La decisione è stata assunta dal Commissario Provinciale Cosimo Ierone e dal Segretario Regionale Agatino Mancusi, alla presenza della vice commissaria regionale Maria Rosaria Carbone, di amministratori locali, dirigenti, iscritti e simpatizzanti.

Nel corso dell’incontro, il Commissario Provinciale Cosimo Ierone ha spiegato le ragioni della scelta, sottolineando la volontà del partito di valorizzare persone che hanno dimostrato competenza, serietà e un forte legame con il territorio.

«Sono certo – ha evidenziato Ierone – che Giuliano Marino saprà svolgere questo ruolo con equilibrio, spirito di servizio e capacità di aggregazione, contribuendo alla crescita dell’UDC in tutta la provincia».

Anche il Segretario Regionale Agatino Mancusi ha ribadito come la nomina si inserisca nel percorso di rafforzamento organizzativo del partito, puntando su una presenza sempre più capillare e vicina ai cittadini.

«L’UDC continua a investire sui territori e sulle persone che ogni giorno rappresentano i nostri valori nelle istituzioni. La nomina di Giuliano Marino rientra in un progetto di rilancio e consolidamento del partito, fondato sull’ascolto dei cittadini e sulla valorizzazione degli amministratori locali. A lui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro», ha dichiarato Mancusi.

Visibilmente soddisfatto, Giuliano Marino ha ringraziato i vertici del partito per la fiducia ricevuta.

«Ringrazio sinceramente il Commissario Provinciale Cosimo Ierone e il Segretario Regionale Agatino Mancusi per la fiducia che hanno voluto accordarmi. Per me è un grande onore assumere questo incarico, che svolgerò con impegno, senso di responsabilità e spirito di servizio verso il territorio. Un ringraziamento particolare va anche alla vice commissaria regionale Maria Rosaria Carbone per la sua presenza e il costante sostegno».

La nomina rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di riorganizzazione dell’UDC in provincia di Potenza, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito sul territorio e consolidare il rapporto con amministratori e comunità locali.