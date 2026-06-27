Tragedia sull’A14, muore una giovane madre di 24 anni: gravissimo il figlio di sei mesi dopo il ribaltamento di un minivan

BOLOGNA – Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la mattinata di sabato sul nodo autostradale di Bologna. Una donna di 24 anni ha perso la vita, mentre il suo bambino di appena sei mesi è ricoverato in condizioni critiche. Il piccolo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e resta in prognosi riservata.

La vittima è Fatma Ghallad, cittadina di origine egiziana residente con la famiglia a Reggio Emilia. Il tragico schianto si è verificato intorno alle 7 lungo l’autostrada A14, nel tratto compreso tra Borgo Panigale e l’allacciamento con l’A1.

Secondo le prime ricostruzioni, il minivan sul quale viaggiavano sette persone avrebbe improvvisamente perso aderenza, ribaltandosi senza il coinvolgimento di altri mezzi. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire le cause dell’incidente: tra le ipotesi al vaglio vi sono un possibile colpo di sonno del conducente o un momento di distrazione.

Nell’impatto la giovane madre è stata sbalzata fuori dall’abitacolo, riportando lesioni che non le hanno lasciato scampo. Con lei c’era il figlio di sei mesi, che sarebbe stato tenuto in braccio al momento dell’incidente. Anche il neonato è stato proiettato all’esterno del veicolo, finendo nella scarpata adiacente dopo un volo di alcuni metri.

Il bambino è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sono giudicate estremamente gravi.

Sul minivan viaggiavano anche i genitori della giovane vittima, di 48 e 55 anni, entrambi ricoverati in Medicina d’urgenza. Dopo le prime ore di apprensione, le loro condizioni sono risultate in miglioramento e non sarebbero in pericolo di vita. Feriti in modo lieve anche i due fratelli della 24enne, di 10 e 16 anni, affidati alle cure del reparto pediatrico.

Per consentire i soccorsi e i rilievi della Polizia Stradale, il tratto dell’A14 interessato dall’incidente è rimasto chiuso al traffico per circa un’ora, provocando rallentamenti e code lungo la rete autostradale.

Il tragico episodio si inserisce in un fine settimana già segnato da numerosi incidenti mortali sulle strade italiane. Nelle ultime ore vittime si sono registrate anche nel Padovano, sull’autostrada Palermo-Messina, nel Cuneese, nel Comasco e nel Beneventano, confermando un bilancio drammatico sulle arterie del Paese.