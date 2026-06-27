Siritidestate 2026 al via: la masterclass con Zahi Hawass tra gli eventi di punta, gran finale con la Notte di Eraclea e il concerto di Rkomi

POLICORO – Prende ufficialmente il via il cartellone degli eventi “Siritidestate 2026”, il ricco programma estivo promosso dal Comune di Policoro che accompagnerà cittadini e turisti per tutta l’estate fino al mese di settembre.

Un calendario pensato per tutte le età e tutti i gusti, che culminerà con l’attesissima Notte di Eraclea e il concerto di Rkomi, tra gli artisti più apprezzati della scena musicale italiana.

Il primo grande appuntamento è in programma sabato 4 luglio con la “Notte di Eraclea Kids”, una serata interamente dedicata ai più piccoli con eventi diffusi in città, aree pedonalizzate e spettacoli che animeranno il centro cittadino nel primo giorno dei saldi estivi.

Tra le novità e i ritorni più attesi spicca il “Blues in Town”, storico festival musicale organizzato dall’associazione culturale La Mela di Odessa, che torna ad arricchire l’offerta culturale della città dopo essere diventato uno degli appuntamenti più longevi del territorio.

Il cartellone punta anche su prestigiose collaborazioni. Tra queste quella con Marateale, che porterà a Policoro una masterclass con il celebre archeologo Zahi Hawass, e quella con l’Orchestra Sinfonica di Matera.

Spazio inoltre ai grandi eventi che negli anni hanno contribuito a caratterizzare l’estate policorese, come il TEDx Policoro, Policoro in Swing, il Premio Eraclea e una serie di rappresentazioni e happening che avranno come suggestiva cornice il nuovo sito-attrazione del Parco Archeologico.

Soddisfatto il sindaco Enrico Bianco, che sottolinea l’importanza del cartellone non solo dal punto di vista culturale ma anche turistico ed economico.

«Anche quest’anno puntiamo a riempire il tempo libero di cittadini e turisti con eventi interessanti e di rilievo nazionale e internazionale. È uno sforzo importante anche dal punto di vista economico per una città come la nostra, che non gode di sovvenzioni strutturate e stabili», ha dichiarato il primo cittadino.

L’assessore agli Eventi Massimiliano Padula evidenzia invece la continuità del progetto e il valore delle collaborazioni istituzionali.

«È un programma che unisce appuntamenti ormai storicizzati a importanti novità, con l’obiettivo di valorizzare l’attrattività turistica di Policoro.

Nonostante il sostegno molto contenuto della Regione Basilicata, continuiamo a investire nella promozione della città grazie a una rete di collaborazioni, a partire dall’Apt Basilicata, che ringraziamo per il supporto e per aver condiviso una delle immagini della campagna “Motherland”, scelta come sfondo del cartellone 2026».

Musica, spettacolo, cultura, archeologia, intrattenimento e iniziative per le famiglie saranno dunque gli ingredienti di un’estate che punta a confermare Policoro tra le principali mete turistiche della costa jonica lucana, con un calendario ricco di eventi destinati ad animare la città fino al grande appuntamento conclusivo della Notte di Eraclea, impreziosito dal concerto di Rkomi.