Sicurezza nel Metapontino, il ministro Piantedosi a Matera: vertice in Prefettura su criminalità e caporalato

MATERA – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà a Matera il prossimo 30 giugno, dove prenderà parte a un’importante riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’incontro, in programma alle ore 18 presso Palazzo Malvinni-Malvezzi, è stato convocato dal prefetto Maria Carolina Ippolito.

Al tavolo istituzionale sono attesi i rappresentanti delle principali autorità civili, militari e delle forze dell’ordine, insieme agli amministratori del territorio, per un confronto sulle principali criticità che interessano la provincia materana.

Tra gli argomenti che saranno affrontati figura innanzitutto il tema della sicurezza, con particolare attenzione ai fenomeni criminosi registrati negli ultimi mesi nell’area del Metapontino, dove i reati contro il patrimonio hanno destato crescente preoccupazione tra cittadini e operatori economici.

Nel corso della riunione saranno inoltre esaminate le strategie per rafforzare il contrasto a ogni forma di illegalità, con un focus specifico sulla lotta al caporalato e allo sfruttamento della manodopera, fenomeni che continuano a rappresentare una delle principali sfide per il comparto agricolo del territorio.

L’incontro rappresenterà un momento di confronto operativo tra Governo, Prefettura e istituzioni locali per definire azioni condivise volte a rafforzare la tutela della sicurezza pubblica e la legalità nell’intera provincia di Matera.