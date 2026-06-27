Progetto “Non siamo soli”: il 29 giugno a Lauria la presentazione dei risultati

Empowerment, autonomia e vita indipendente per le persone con disabilità: appuntamento a Palazzo D’Imperio con istituzioni, partner e comunità territoriale

Si terrà lunedì 29 giugno, alle ore 11:00, presso Palazzo D’Imperio, in Via Cincinnato n. 58 a Lauria, l’evento di presentazione dei risultati del progetto “Non siamo soli – Empowerment, autonomia e vita indipendente”, promosso nell’ambito degli interventi finanziati dal PNRR – Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2, Investimento 1.2, dedicato ai percorsi di autonomia per persone con disabilità.

Il progetto, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, ha avuto l’obiettivo di favorire percorsi concreti di autonomia, inclusione sociale e vita indipendente, accompagnando le persone con disabilità in un percorso personalizzato di crescita, sostegno abitativo, sviluppo delle competenze e accesso a nuove opportunità formative e lavorative.

L’iniziativa ha previsto interventi mirati alla definizione di progetti individualizzati, alla valutazione multidimensionale dei bisogni, all’attivazione di sostegni personalizzati, nonché alla realizzazione di soluzioni abitative innovative, anche attraverso l’adattamento degli spazi, la domotica e l’assistenza a distanza. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata allo sviluppo delle competenze digitali e all’inserimento in percorsi formativi e lavorativi.

L’evento del 29 giugno rappresenterà un momento di restituzione pubblica del lavoro svolto e dei risultati raggiunti, ma anche un’occasione di confronto sulle prospettive future in tema di inclusione, autonomia e servizi territoriali per le persone con disabilità.

Il programma prevede i saluti istituzionali del Dott. Antonio Rossino, Sindaco di Lauria, del Dott. Antonio Rizzo, Sindaco di Viggianello, e del Dr. Marcello Pittella, Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata.

Seguiranno gli interventi dedicati alla residenza Palazzo D’Imperio, al recupero e adattamento funzionale della struttura, alla formazione e all’esperienza lavorativa dei beneficiari, nonché ai piani individualizzati e all’accompagnamento alla vita indipendente.

Le conclusioni e prospettive saranno affidate alla Dott.ssa Caterina Cerbino, Coordinatrice dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Socio-Territoriale Lagonegrese Pollino.

A conclusione della mattinata sono previsti il taglio del nastro e la visita di Palazzo D’Imperio, con aperitivo in terrazzo.

Il progetto è realizzato in convenzione con l’Ambito Socio-Territoriale Lagonegrese Pollino, Comune capofila Lauria, ente attuatore ODV Angelo Custode ETS, in ATS con Medihospes Cooperativa Sociale.

All’iniziativa sono invitati i Comuni, le associazioni partner, le autorità e la cittadinanza.

Ufficio di Piano

Ambito Socio-Territoriale Lagonegrese Pollino