Pittella al neo presidente di Confindustria Basilicata: “Servono riforme strutturali per il futuro della regione”

Una nuova stagione di riforme per rilanciare la Basilicata e affrontare con decisione le grandi sfide economiche e sociali. È l’appello lanciato dal presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, in occasione dell’insediamento del nuovo presidente di Confindustria Basilicata, Francesco D’Alema.

Nel formulare gli auguri di buon lavoro al neo presidente degli industriali lucani, Pittella ha evidenziato la necessità di aprire una fase nuova per la regione, fondata su una visione strategica e su interventi concreti.

“La Basilicata deve confrontarsi con sfide decisive che richiedono un ulteriore salto di qualità”, ha dichiarato. “È necessario avviare una nuova stagione di riforme strutturali che metta al centro cinque priorità: un nuovo piano industriale, la transizione energetica e digitale, il rilancio dell’agricoltura, il rafforzamento del sistema sanitario e un investimento sempre più incisivo nella formazione.”

Secondo il presidente del Consiglio regionale, non è più sufficiente limitarsi all’ordinaria amministrazione. “Non basta la gestione dell’esistente: servono visione, responsabilità e coraggio. Le scelte che riguardano il futuro della Basilicata non sono più rinviabili e richiedono il contributo di tutte le forze economiche, sociali e istituzionali.”

Pittella ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento al presidente uscente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, oggi vicepresidente nazionale dell’associazione, riconoscendone il lavoro svolto nel corso del mandato.

“Ha guidato Confindustria Basilicata in anni particolarmente complessi con autorevolezza e senso delle istituzioni, contribuendo a rafforzare il dialogo tra il sistema produttivo e il mondo istituzionale. Lascia un patrimonio di idee, relazioni e progettualità che rappresenta una base importante sulla quale continuare a costruire.”

L’auspicio espresso dal presidente del Consiglio regionale è che il nuovo corso di Confindustria Basilicata possa consolidare la collaborazione tra imprese e istituzioni, favorendo politiche di sviluppo capaci di attrarre investimenti, creare occupazione e rendere la Basilicata più competitiva e pronta ad affrontare le trasformazioni dei prossimi anni.