Oggi e domani a Deliceto con Enzo Decaro, Nando Paone e Tony Esposito

DELICETO (Fg) – Fine settimana all’insegna degli incontri d’autore a Deliceto. Oggi, sabato 27 giugno, sul palco del Delifest, il festival culturale giunto quest’anno alla sua seconda edizione, alle ore 21 saliranno due grandi artisti napoletani: l’attore Enzo Decaro, fondatore negli anni ’70 del gruppo comico “La Smorfia” con Lello Arena e l’indimenticabile Massimo Troisi, e Nando Paone, eccezionale interprete di numerosi film, attore e caratterista di grande forza espressiva in pellicole di successo come “Benvenuti al Sud”. L’evento, a ingresso libero, si terrà nel cortile delle scuole elementari. Domenica 28 giugno (stessa location e medesimo orario) il protagonista dell’incontro d’autore sarà Tony Esposito, musicista, cantautore e formidabile percussionista, uno degli artisti più apprezzati dall’indimenticato Pino Daniele. A dialogare con gli ospiti c’è Francesca Silvestre, giornalista RAI alla sua seconda partecipazione e conduzione per il Delifest. Domenica sera, dopo l’incontro con Tony Esposito, si terrà il concerto di Elisabetta Serio Jazz Quartet con Gerald Cannon come special guest. Ieri, venerdì 26 giugno, la prima parte del Delifest (che dal 13 al 15 agosto offrirà una serie di concerti con gruppi provenienti da tutto il mondo) è stata aperta dall’incontro con Massimo Andrei, attore, regista e autore teatrale, televisivo e cinematografico.

MYSTICA HARMONIA. Il Delifest è organizzato da Sout Side Music, con la direzione artistica di Gianni Di Carlo, e rappresenta una delle azioni di Mystica Harmonia, progetto promosso dal Comune di Deliceto e finanziato dal PNRR Linea Borghi. «Con questa seconda edizione del Delifest – ha dichiarato Pasquale Bizzarro, sindaco di Deliceto – centriamo uno degli obiettivi più ambiziosi del progetto “Mistyca Harmonia”: creare una grande rassegna culturale, un appuntamento annuale in grado di inserire Deliceto nel panorama dei festival artistici di rilievo nazionale».

Adriana Natale, delegata comunale a Cultura e Turismo: «Siamo felici di dare inizio alla seconda edizione del Delifest e speriamo che anche quest’anno riesca ad attrarre un gran numero di appassionati. Diamo appuntamento a Deliceto a fine giugno per gli incontri d’autore dedicati a Napoli. Poi, a metà agosto, ospiteremo i grandi concerti dedicati alla world music, con artisti di livello internazionale».

LA RAI È MEDIA PARTNER DEL DELIFEST. Rai Radio Live Napoli è media partner del Delifest, il festival culturale e musicale di Deliceto che, da venerdì 26 a domenica 28 giugno, sarà dedicato agli incontri d’autore; mentre dal 13 al 15 agosto offrirà una serie di concerti della world music con gruppi provenienti da tutto il mondo. La Rai seguirà tutti gli eventi della rassegna e potrà dedicargli degli spazi su radio, tv e web.