Michele Miglionico ospite del Venusia Special Festival 2026: alta moda, cinema e inclusione sociale

Lo stilista Michele Miglionico è stato tra i protagonisti della quarta edizione del Venusia Special Festival, svoltasi presso il Castello Pirro del Balzo di Venosa (PZ), città di grande prestigio storico e culturale, nota in tutto il mondo come patria del poeta latino Quinto Orazio Flacco e per il suo straordinario patrimonio archeologico e monumentale. Promossa dall’Associazione Italiana Persone Down – Sezione “Talucci Myriam Vulture” ODV ETS, la manifestazione coniuga cinema, inclusione sociale e valorizzazione del territorio attraverso un articolato programma di eventi culturali.

Tra le novità più significative dell’edizione 2026 è stato spicca il progetto speciale firmato da Michele Miglionico che vede l’alta moda, incontrare la creatività dei ragazzi dell’associazione. I loro disegni ispirati ai temi della pace, dell’amore, prendono forma in una serie di abiti esclusivi, direttamente dagli elaborati realizzati dai giovani partecipanti e si caratterizzano per stampe all-over dai colori vivaci luminosi animate da arcobaleni, fiori stilizzati, simboli di pace, sorrisi e messaggi dedicati all’amore. Ogni capo diventa così un racconto visivo unico, in cui l’eccellenza sartoriale si unisce all’espressione creativa dei giovani artisti, trasmettendo un messaggio universale di inclusione.

Nato nel 2023, il Venusia Special Festival utilizza il linguaggio del cinema come strumento di partecipazione, integrazione e crescita culturale. Al centro della manifestazione vi sono i ragazzi con sindrome di Down, coinvolti in attività formative e creative accanto a professionisti del settore culturale e audiovisivo.

L’edizione 2026 si avvale della collaborazione di Lucana Film Commission, Giffoni Film Festival, Marateale Premio Internazionale Basilicata e Matera Film Festival. Tra gli appuntamenti di figura il concorso internazionale “Venusia Special Festival in Short”, dedicato ai cortometraggi a tematica sociale, il cui vincitore accederà direttamente al Marateale Premio Internazionale Basilicata 2026.

Il Venusia Special Festival 2026 si conferma così un appuntamento di riferimento per la promozione della cultura dell’inclusione, capace di mettere in dialogo arte, cinema e moda in un’esperienza che celebra la creatività come linguaggio universale e occasione di crescita collettiva.

La regia moda è stata curata dalla regista e coreografa Stefania Coralluzzo; il make-up da Nicola Acella e Antonio Riccardo della Makeup Academy di Antonio Riccardo; l’hair styling da Domenico Visone e Concetta Sferrazzo.