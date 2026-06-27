Il calcio senisese riparte dal “Giambattista Rossi”: adesso servono unità, idee e il sostegno di tutto il territorio

Il calcio a Senise ha scritto pagine importanti della storia sportiva lucana. Anni di emozioni, di domeniche vissute sugli spalti, di giovani cresciuti inseguendo un pallone e di una comunità capace di identificarsi con i colori della propria squadra.

Oggi, però, è arrivato il momento di guardare avanti.

La riconsegna al Comune dello stadio “Giambattista Rossi”, completamente riqualificato dopo i lavori di ammodernamento, rappresenta molto più della riapertura di un impianto sportivo. È un’occasione concreta per ripartire e costruire un nuovo futuro per il calcio senisese.

Un impianto moderno, sicuro e funzionale non può restare soltanto una bella struttura. Deve tornare ad essere il cuore pulsante dello sport cittadino, il luogo dove far crescere i ragazzi, riavvicinare le famiglie e riportare entusiasmo attorno a una maglia che per tanti anni ha rappresentato un motivo di orgoglio.

Per riuscirci, però, serve un cambio di passo.

Non è più il tempo delle divisioni, delle polemiche o delle contrapposizioni personali. Il calcio di oggi richiede programmazione, competenze, capacità organizzativa e soprattutto coesione. Nessuno, da solo, può pensare di riportare Senise ai livelli che merita.

Occorre costruire un progetto serio, condiviso e credibile, capace di coinvolgere imprenditori, professionisti, istituzioni, associazioni e tutti coloro che hanno a cuore il futuro dello sport cittadino.

Anche il tessuto economico locale è chiamato a fare la propria parte. Investire nello sport significa investire nei giovani, nella socialità e nell’immagine del territorio. Le aziende possono diventare protagoniste di una rinascita che non riguarda soltanto una squadra di calcio, ma l’intera comunità.

Il “Giambattista Rossi” può e deve tornare ad essere una casa dello sport aperta ai bambini, ai ragazzi, ai tifosi e a tutte le realtà che vogliono contribuire a far crescere il movimento calcistico locale.

Naturalmente serviranno idee innovative, una società solida, un settore giovanile valorizzato e una visione che guardi oltre il risultato della domenica. Perché il futuro si costruisce partendo dalle fondamenta.

Senise ha tutte le potenzialità per tornare ad essere una piazza importante del calcio lucano. Ha una storia, una tifoseria appassionata e ora dispone anche di una struttura all’altezza.

Adesso la palla passa alla comunità.

Mettere da parte vecchie incomprensioni e lavorare insieme è la sfida più importante. Solo attraverso l’unità d’intenti sarà possibile riportare il calcio che conta nella città sinnica e restituire ai tifosi quelle emozioni che da troppo tempo aspettano di rivivere.

Il nuovo “Giambattista Rossi” è pronto. Ora spetta a tutti trasformarlo nuovamente nella casa di un calcio che sappia guardare lontano, con ambizione, responsabilità e un unico obiettivo: riportare il nome di Senise ai livelli che merita.