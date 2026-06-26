UGL a Potenza al convegno Confindustria. Basilicata al centro del futuro.

“L’elezione di Francesco D’Alema alla guida di Confindustria Basilicata rappresenta un passaggio di grande rilievo per l’intero sistema economico regionale. Una scelta che apre una fase nuova, chiamata a coniugare visione strategica, capacità di innovazione e forte attenzione alle esigenze delle imprese e dei lavoratori. A nome della UGL Matera e dell’intera organizzazione sindacale provinciale rivolgo un sincero ringraziamento al presidente uscente Francesco Somma per il lavoro svolto in anni complessi, segnati da crisi economiche, emergenze energetiche e profonde trasformazioni del tessuto produttivo. Al presidente Francesco D’Alema giungano i migliori auguri di buon lavoro”.

Lo ha dichiarato il segretario provinciale della UGL Matera, Pino Giordano, a margine dell’insediamento ufficiale del nuovo presidente, svoltosi a Potenza presso il Park Hotel, nell’ambito dell’evento intitolato “Basilicata al centro del futuro. Investire, Restare, Crescere”, durante il quale sono stati presentati la nuova squadra dirigente e il programma.

“Siamo certi che D’Alema con la sua esperienza, la conoscenza del mondo imprenditoriale e la capacità di interpretare le nuove sfide dello sviluppo possano imprimere una forte accelerazione alla crescita della Basilicata, rafforzando il dialogo tra imprese, istituzioni e parti sociali. In occasione dell’incontro con il presidente nazionale di Confindustria, Emanuele Orsini, ho avuto il piacere di porgere i saluti del segretario nazionale della UGL Metalmeccanici, Antonio Spera. Un gesto particolarmente apprezzato dal presidente Orsini, che ha manifestato immediatamente la volontà di ringraziare personalmente e telefonicamente il segretario nazionale per il pensiero ricevuto, a testimonianza del clima di reciproca stima e dell’importanza del dialogo tra il mondo delle imprese e quello del lavoro. La provincia di Matera – ha detto Giordano – si trova oggi davanti a un bivio decisivo. Possiede eccellenze riconosciute nei settori industriale, manifatturiero, agroalimentare, turistico e culturale, ma continua a convivere con criticità che non possono più essere rinviate: precarietà occupazionale, fuga dei giovani, spopolamento delle aree interne e difficoltà nel creare occupazione stabile e qualificata. Per la UGL Matera il lavoro deve tornare ad essere il motore di ogni politica di sviluppo. Ogni investimento deve tradursi in occupazione, sicurezza nei luoghi di lavoro, valorizzazione delle professionalità e crescita del reddito delle famiglie. Lo sviluppo non si misura solo con gli indicatori economici, ma soprattutto con la qualità della vita delle persone. Le imprese rappresentano una risorsa strategica per il territorio e la UGL Matera continuerà ad essere un interlocutore serio, autonomo e responsabile, pronto a sostenere un confronto costruttivo che metta al centro competitività, innovazione e giustizia sociale. Crescita economica e tutela del lavoro non sono obiettivi alternativi: sono le due colonne sulle quali costruire il futuro della Basilicata. Matera e la sua provincia possono diventare uno dei principali motori di sviluppo del Mezzogiorno. Le filiere produttive, l’agroindustria, il turismo, l’artigianato, la ricerca, la digitalizzazione e la transizione energetica rappresentano opportunità straordinarie che devono essere sostenute da infrastrutture moderne, formazione qualificata e una forte alleanza tra imprese, sindacato, istituzioni, università e sistema della conoscenza”.

La UGL Matera lancia un appello affinché si apra una stagione di confronto permanente tra tutti gli attori economici e sociali del territorio. È il momento delle responsabilità condivise e delle scelte coraggiose per affrontare le grandi priorità della Basilicata: occupazione giovanile, formazione, sicurezza sul lavoro, innovazione, investimenti produttivi e valorizzazione delle eccellenze locali.

La Basilicata deve diventare protagonista del proprio futuro. E questo futuro passa inevitabilmente da Matera, dalla forza delle sue imprese, dalla dignità del lavoro e dalla capacità di costruire una comunità più competitiva, inclusiva e attrattiva.

La UGL Matera – ha concluso Giordano – continuerà a svolgere il proprio ruolo con determinazione, autonomia e spirito costruttivo, pronta a collaborare con il nuovo presidente di Confindustria Basilicata e con tutte le istituzioni affinché questa nuova fase si traduca in risultati concreti per lavoratori, imprese e famiglie.