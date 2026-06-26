Tragedia sulla Statale 89: tre morti in un drammatico incidente tra Foggia e Manfredonia

Tre persone hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 89, nel tratto compreso tra Foggia e Manfredonia. Le vittime sono due uomini e una donna.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’auto sulla quale viaggiavano le tre persone è uscita improvvisamente di carreggiata per cause ancora da accertare.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto alle operazioni di soccorso, insieme alle forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.