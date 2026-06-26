Napoli, infermiere aggredito al Pronto soccorso del Vecchio Pellegrini: 21 giorni di prognosi

Nuovo episodio di violenza ai danni del personale sanitario al Pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Un infermiere del reparto di Emergenza-Urgenza è stato aggredito da un paziente e ha riportato lesioni al volto giudicate guaribili in 21 giorni.

A rendere noto l’accaduto è la pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate”, secondo cui l’aggressione sarebbe avvenuta mentre il paziente, ricoverato in osservazione per un dolore toracico, stava effettuando una videochiamata riprendendo il personale sanitario in servizio.

L’infermiere sarebbe intervenuto chiedendo all’uomo di interrompere le riprese per tutelare la privacy degli operatori e degli altri pazienti, nel rispetto dei regolamenti interni della struttura. Alla richiesta, però, il paziente avrebbe reagito con violenza, inseguendo il sanitario e colpendolo con uno schiaffo al volto.

Dopo aver ricevuto le cure del caso, l’infermiere si è recato presso gli uffici di polizia per sporgere denuncia. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti finalizzati a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.