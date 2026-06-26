Mediterraneo, Bando MMM per turismo sostenibile

È stato aperto il 7° bando dell’Interreg Euro-MED, dedicato al turismo sostenibile nell’ambito del Mediterranean Multi-Programme Mechanism (MMM), l’iniziativa che riunisce dieci programmi Interreg operanti nel bacino del Mediterraneo per favorire il trasferimento e la valorizzazione di soluzioni già sviluppate con successo in altri territori. Lo rende noto il Centro Europe Direct Basilicata.

“L’obiettivo del bando – spiega il Cedb – è sostenere progetti di capitalizzazione e trasferimento dei risultati, capaci di adattare, replicare e ampliare strumenti, metodologie, strategie e soluzioni già testate nell’ambito dei programmi MMM, contribuendo alla trasformazione del turismo in un motore di crescita inclusiva, resilienza climatica e coesione territoriale nel Mediterraneo.

La dotazione finanziaria indicativa ammonta a 8 milioni di euro, di cui 6,4 milioni provenienti dai fondi Interreg e 1,6 milioni di cofinanziamento nazionale.

Il programma prevede il finanziamento di circa 10 progetti, con un budget massimo di 800.000 euro per progetto e una durata non superiore a 21 mesi.

Le proposte dovranno basarsi obbligatoriamente su almeno un risultato o output sviluppato da un progetto finanziato da un programma MMM diverso da Interreg Euro-MED, dimostrandone la trasferibilità in nuovi contesti territoriali.

Particolare attenzione sarà riservata ai risultati ottenuti nel periodo di programmazione 2021-2027, anche se potranno essere valorizzate esperienze della precedente programmazione quando pertinenti rispetto alle priorità attuali.

Il bando si concentra su quattro grandi ambiti del turismo sostenibile: la governance condivisa dell’offerta turistica, la transizione verde del settore, la dimensione sociale e inclusiva del turismo – con particolare attenzione all’occupazione, alle competenze e all’accessibilità – e lo sviluppo di prodotti turistici innovativi e intelligenti basati su tecnologie digitali, intelligenza artificiale, realtà virtuale e nuovi modelli di cooperazione pubblico-privata.

Possono partecipare partenariati composti da almeno cinque partner provenienti da cinque diversi Paesi dell’area di cooperazione Interreg Euro-MED, con un capofila obbligatoriamente pubblico o organismo di diritto pubblico. Per l’Italia fanno parte dell’area tutte le regioni eccetto il Trentino Alto Adige.

È inoltre fortemente raccomandato – conclude il Centro Europe Direct Basilicata – il coinvolgimento di autorità pubbliche, reti territoriali, università, centri di ricerca, organizzazioni della società civile e operatori economici del turismo”.

Le candidature potranno essere presentate fino al 30 settembre 2026. Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: https://interreg-euro-med.eu/en/call-7-mediterranean-multiprogramme-mechanism-coordinated-call/