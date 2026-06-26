Investe motociclista e pedone, poi fugge: arrestato automobilista positivo all’alcoltest

Ha provocato un grave incidente stradale investendo un motociclista, poi ha travolto anche un pedone durante la fuga senza fermarsi a prestare soccorso. È stato arrestato dagli agenti della Polizia locale di Milano un uomo di 37 anni, cittadino ucraino, risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico di 0,91 g/l.

L’episodio si è verificato intorno alla mezzanotte nella zona est di Milano. Secondo la ricostruzione degli investigatori, una Mercedes, giunta a un incrocio, non avrebbe rispettato la precedenza, centrando in pieno una motocicletta.

Il centauro è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale, dove è ricoverato in prognosi riservata e lotta per la vita.

Dopo il primo impatto, il conducente dell’auto si è allontanato senza fermarsi e, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, ha investito anche un pedone, che ha riportato lesioni giudicate meno gravi.

Le indagini condotte dagli agenti del Nucleo Radiomobile della Polizia locale hanno consentito di individuare il veicolo, successivamente intercettato e fermato lungo la Tangenziale Nord. Il 37enne è stato arrestato con l’accusa di omissione di soccorso e lesioni gravissime.