Incendio mortale a Lomazzo, arrestato un 45enne: l’accusa è di omicidio volontario

Svolta nelle indagini sull’incendio che nella notte di ieri è costato la vita a Giovanni Amenta, 74 anni, morto all’interno della propria abitazione a Lomazzo, nel Comasco. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 45 anni, residente nello stesso stabile della vittima, ritenuto responsabile del rogo e accusato di omicidio volontario.

L’uomo è stato condotto in carcere al termine degli accertamenti condotti dai militari dell’Arma, intervenuti insieme ai vigili del fuoco subito dopo l’allarme scattato nelle prime ore del mattino.

Fin dai primi sopralluoghi gli investigatori hanno escluso l’ipotesi di un incendio accidentale. Davanti alla porta dell’appartamento del pensionato sono infatti state individuate tracce di sostanza infiammabile, elemento che ha indirizzato immediatamente le indagini verso la pista dolosa.

Determinanti si sono rivelate anche le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona. Secondo quanto emerso, le telecamere avrebbero immortalato il 45enne mentre riempiva una tanica di carburante presso un distributore di benzina poco prima dell’incendio.

Gli elementi raccolti dagli investigatori hanno portato all’emissione del provvedimento restrittivo nei confronti del vicino di casa della vittima. Le indagini proseguono per chiarire il movente e ricostruire con precisione tutte le fasi che hanno preceduto il tragico incendio.