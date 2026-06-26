IA leva per la crescita delle imprese lucane

L’intelligenza artificiale produce effetti di vantaggio competitivo in Basilicata, come dimostrato dal workshop “L’AI in azienda – 6 casi pratici di vantaggio competitivo in Basilicata“, promosso dalla Camera di Commercio della Basilicata, dal PID (Punto Impresa Digitale) della Basilicata e da Asset Basilicata, che si è svolto oggi nella Sala Economia dell’Ente camerale a Potenza.

Le sei esperienze illustrate hanno evidenziato l’ampiezza delle applicazioni dell’AI in settori molto diversi tra loro: dall’automotive al vitivinicolo (attraverso la gamification), dalla salute all’ingegneria, dalla robotica applicata alla grande distribuzione fino all’ottimizzazione dei processi produttivi industriali.

Le testimonianze di Brecav, Cantine del Notaio, Centro RHAM, Erreffe Progetti, MYAV e Applica hanno mostrato come l’intelligenza artificiale possa tradursi in strumenti concreti per migliorare efficienza, produttività, qualità dei servizi, capacità decisionale e competitività aziendale.

Ad aprire i lavori è stato Vito Santarcangelo di Iinformatica, consulente che – raccontando altri casi raccolti un una “poster session” in mostra – ha sottolineato come l’accelerazione prodotta dall’adozione dell’intelligenza artificiale contribuisce a rafforzare la competitività delle imprese e a generare nuove occasioni di crescita economica, rivelandosi opportunità di sviluppo per il territorio e punto di attrazione per giovani talenti.

L’iniziativa ha confermato come la diffusione dell’intelligenza artificiale rappresenti una leva strategica per la crescita delle imprese lucane e per lo sviluppo del territorio, evidenziando la necessità di continuare a promuovere momenti di confronto, formazione e condivisione delle buone pratiche.