David Garrett torna con “Immortal”: un viaggio tra i capolavori senza tempo della musica classica

Il violinista tedesco-americano David Garrett annuncia l’uscita del suo nuovo album Immortal, in arrivo il prossimo 9 ottobre per Deutsche Grammophon. Ad anticipare il progetto sarà il singolo Puccini: Nessun Dorma, disponibile dal 26 giugno.

Dopo il successo di Iconic, pubblicato nel 2022 e certificato disco d’oro, Garrett apre una nuova fase del suo percorso artistico con un lavoro che rende omaggio ai grandi maestri della musica classica, reinterpretandone le opere attraverso un linguaggio moderno, senza tradirne l’essenza.

In Immortal trovano spazio le composizioni di autori che hanno segnato la storia della musica, da Wolfgang Amadeus Mozart a Claude Debussy, fino a John Williams. L’obiettivo dell’artista è dimostrare come la musica sia capace di attraversare le epoche e continuare a emozionare generazioni diverse.

«L’arte, e in particolare la musica, è ciò che più si avvicina all’idea di immortalità. È qualcosa che resiste al tempo», spiega David Garrett. «Negli ultimi dodici mesi ho lavorato con grande rispetto per ogni compositore, cercando di valorizzarne l’opera attraverso i miei arrangiamenti».

L’album sarà disponibile in una versione standard con 20 brani e in un’edizione deluxe che ne conterrà 25. Tutti gli arrangiamenti portano la firma dello stesso Garrett, che grazie alla sua formazione in composizione ha curato personalmente ogni dettaglio del progetto. Ad accompagnarlo sono la The Prezent Orchestra e il pianista Julien Quentin, protagonisti di un sound che unisce eleganza, intensità e contemporaneità.

Con Immortal, David Garrett propone un’opera che celebra il valore universale della musica e la sua capacità di superare il tempo, costruendo un ponte tra tradizione e innovazione. A partire da febbraio 2027 il violinista porterà il nuovo progetto in un tour mondiale che toccherà numerosi Paesi.